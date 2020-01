Blackpink: ¿Quién es quién?

El talento del Blackpink ha deslumbrado al mundo, por lo que incluso han logrado desbancar a Beyoncé en números en YouTube. Su popularidad en la plataforma también se refleja en los 32,4 millones de suscriptores. Son el gran furor y su intención es mantener el poder femenino en alto. Ya colaboraron con Dua Lipa y se espera una canción junto a Rosalía.

Rosé. Park Roseanne (Rosé es su nombre artístico) no es coreana, ella nació en Auckland, Nueva Zelanda, el 11 de febrero de 1997. Sin embargo, creció y estudió en Australia antes de mudarse a Corea del Sur y unirse a las BlackPink como cuarta y última integrante. Tiene 21 años y es la menor de la banda.

Ella toca la guitarra y el piano, instrumentos que no siempre puede coger por estar muy centrada en las elaboradas coreografías de la agrupación.

Es la más tierna y por eso sus colores favoritos son el morado y rosado. Eso parece agradar a sus 21,1 millones de seguidores en Instagram.

Lisa. Lalisa Manoban, más conocida como Lisa, es la rapera y bailarina principal de esta banda. Ella es Tailandesa y a los 12 años se mudó con su familia a Corea.

La fotografía es uno de sus hobbies y por eso es común verla llevando su cámara consigo. Además, habla perfectamente coreano, japonés, tailandés e inglés. Es la más popular en Instagram con más de 28 millones de seguidores.

Jisoo. Kim Ji-soo (24) acorta su nombre a Jisoo. Le encanta disfrazarse y en su cuenta de Instagram (con 19,9 millones de seguidores) muestra sus mejores trajes. Ama a los personajes de ficción como Pikachu o Harry Potter. Ella ha colaborado musicalmente con BTS y GOT7.

Jennie. Es la más fashionista del grupo y la que más tuvo que oponerse a su familia para ser una artista. Su padre es dueño de un hospital, y su madre quería que estudiara leyes o siguiera al mando de la empresa familiar. Ella es cantante y rapera. Debutó como solista, un proyecto en simultáneo al grupo, con el tema Solo. Tiene 23,2 millones de seguidores en Instagram.

Todo lo que tocan es oro. Su single 'As if it’s your last', publicado en 2017, les otorgó el récord del grupo que más rápido alcanzaba los 400 millones de visualizaciones en Youtube.

En Instagram tienen más de 21 millones de seguidores y en 2019 alcanzaron mil millones de reproducciones en Spotify.

DDu- Du DDu-Du es su tema con más alcance y fama en el mundo occidental. Mil millones de reproducciones y el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard son algunos de los logros de Blackpink, un grupo que todavía tiene mucha tela que cortar.