Ex de Jorge Rausch revela detalles íntimos y genera revuelo en redes sociales

La ex de Jorge Rausch habló en TikTok sobre su vínculo con el chef y la dinámica marcada por la diferencia de edad

La expareja de Jorge Rausch reveló aspectos íntimos de su relación y de la dinámica familiar, generando debate en redes.

La creadora de contenido Nathalie Monsalve, expareja del chef colombiano Jorge Rausch, compartió en TikTok una serie de reflexiones sobre la relación que mantuvo con él durante años. A través de un video publicado en su cuenta oficial donde suma más de 73.000 seguidores, Monsalve se sinceró sobre las dinámicas emocionales que marcaron su vínculo con el reconocido cocinero, 24 años mayor que ella.

Sus declaraciones generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarias destacaron su vulnerabilidad, madurez y capacidad de autocrítica.

Una confesión desde Miami

La frase “No éramos pareja, éramos como papá e hija” desató reacciones sobre vínculos afectivos y dinámicas de poder. ARCHIVOS

Tras un año de haber terminado su noviazgo, Nathalie Monsalve decidió mudarse de Bogotá a Miami, dando un giro a su estilo de vida. En su testimonio, aseguró que la relación con Rausch fue la más importante de su vida y que se siente agradecida por los momentos compartidos y los aprendizajes obtenidos.

Antes de profundizar en los aspectos más complejos del vínculo, reconoció: “Mi ex me malacostumbró porque me aguantaba todo”.

Uno de los momentos más difíciles que atravesó durante la relación fue la muerte de su padre, quien era médico y falleció por covid. Monsalve relató que Rausch le brindó un espacio seguro para transitar el duelo, pero que el dolor la sumergió en una etapa de aislamiento emocional.

“Yo fui como un ente por años, yo no quería pertenecer a la sociedad, no quería salir a la calle, me encerré en una casa como por cuatro años”.

Reconoció que, durante ese tiempo, no pudo retribuir el amor que recibía: “Yo lo amé demasiado, pero siento que no fui una buena novia, solo me importaba lo que yo estaba pasando”.

Una dinámica marcada por la diferencia de edad

Monsalve reflexionó sobre cómo la diferencia generacional influyó en la relación: “El tener una pareja tan mayor que tú hace que la dinámica sea como: ‘tú eres la niña, él se tiene que aguantar los berrinches, las inmadureces’.”

Finalmente, describió el vínculo con una frase que resonó en redes: “Yo siento que yo daba muy poquito en esa relación y él daba mucho, siento que es porque teníamos una dinámica como papá e hija”.

Las declaraciones de Nathalie Monsalve sobre su relación con Jorge Rausch abrieron una conversación pública sobre las dinámicas afectivas marcadas por la diferencia de edad, el duelo y la autoconciencia emocional.

Su testimonio, compartido desde la vulnerabilidad, recibió apoyo de sus seguidoras, quienes destacaron el valor de reconocer los propios errores y aprendizajes.

