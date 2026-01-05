La actriz Evangeline Lilly sufre un grave daño cerebral tras un accidente en Hawái

Lo que parecía una caída normal ocurrida en mayo desencadenó en un daño cerebral que sigue en tratamiento

Evangeline Lilly, actriz canadiense conocida por sus papeles en Lost y el universo cinematográfico de Marvel, ha revelado que padece daño cerebral tras un accidente sufrido en 2025.

RELACIONADAS George Clooney obtiene la ciudadanía francesa y vuelve a cuestionar Hollywood

La intérprete de 46 años anunció mediante un video publicado en su cuenta de Instagram que estudios médicos recientes han mostrado que casi todas las áreas de su cerebro están funcionando con una capacidad reducida tras un traumatismo craneoencefálico.

Según Lilly, el accidente se produjo en mayo de 2025 en una playa de Hawái, cuando perdió el conocimiento, se desmayó y cayó de cara contra una roca. Este golpe directo le provocó un traumatismo craneoencefálico que, con el paso de los meses, ha derivado en un daño cerebral cuya gravedad se reflejó en los resultados de sus estudios neurológicos.

La actriz explicó que, a pesar de haber recibido atención médica tras el incidente, el diagnóstico definitivo se confirmó casi un año después, cuando los síntomas persistentes hicieron evidente que no se trataba de una afectación transitoria.

Impacto en su vida y recuperación

Lilly reconoció que el deterioro cognitivo que experimenta no se debe únicamente a la perimenopausia, como había sospechado inicialmente, y que conocer la causa real ha sido un alivio, aunque también un desafío emocional.

Los looks que dominaron la alfombra de los Critics Choice Awards 2026 Leer más

La actriz señaló que este proceso la ha obligado a bajar el ritmo de vida, describiendo que ha vivido “las Navidades más tranquilas y reparadoras en 14 años”.

Asegura que ahora enfocará su energía en trabajar con médicos y especialistas para comprender y tratar el daño.

Lilly también aprovechó la publicación para agradecer el apoyo de sus seguidores y describir su situación con realismo: aunque el tratamiento será arduo, se muestra agradecida y bendecida por poder seguir adelante y luchar por su recuperación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!