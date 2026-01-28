Estrenos de cine en Ecuador el 29 de enero de 2026: terror, aventura y drama

Conoce los estrenos de cine en Ecuador para este 29 de enero de 2026, con terror, animación, thriller y drama histórico

Entre los estrenos del 29 de enero en Ecuador, está ¡Ayuda!, pelicula de Sam-Raimi, con Rachel McAdams y Dylan O'Brien.

El 29 de enero de 2026 llega a los cines ecuatorianos una cartelera diversa que combina thriller psicológico, animación familiar, terror clásico, ciencia ficción con humor negro y drama histórico.

Directores reconocidos, franquicias populares y apuestas narrativas intensas marcan una semana de estrenos pensada para distintos públicos, desde quienes buscan adrenalina hasta quienes prefieren historias íntimas y emotivas en la gran pantalla.

¡Ayuda!: Sam Raimi regresa al thriller psicológico con humor negro

Dirigida por Sam Raimi, referente del cine de terror moderno, ¡Ayuda! propone una inquietante mezcla de thriller psicológico y humor negro.

La historia sigue a dos colegas que sobreviven a un accidente aéreo y quedan varados en una isla desierta. Obligados a convivir, antiguos resentimientos emergen mientras se desarrolla una batalla de ingenio y voluntades por la supervivencia.

Protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O’Brien, la película recupera los recursos visuales y la ironía que caracterizan al cineasta. Con música original de Danny Elfman, ¡Ayuda! se presenta como una experiencia tensa, provocadora y cargada de giros, pensada exclusivamente para disfrutarse en salas de cine.

Operación Bebé Oso: Rescate en el aire, aventura animada para toda la familia

La animación vuelve a ocupar un lugar destacado con Operación Bebé Oso: Rescate en el aire, secuela directa de las aventuras de Mic-Mic y Óscar.

Demi Moore y Teyana Taylor deslumbran en el desfile de Schiaparelli en París Leer más

En esta ocasión, el grupo se embarca en una misión aérea a bordo de un zepelín para devolver a un cachorro de oso grizzly a sus padres biológicos. La travesía se complica cuando el villano Don Vulture intenta sabotear la entrega con fines políticos.

Con un relato dinámico, humor accesible y mensajes sobre amistad y superación personal, la película está orientada al público infantil y familiar, combinando acción, ternura y situaciones de riesgo en un entorno colorido y lleno de imaginación.

Terror en Silent Hill: regreso al infierno y al miedo psicológico

Inspirada en el icónico videojuego de Konami, Terror en Silent Hill apuesta por una atmósfera opresiva y profundamente psicológica. La trama sigue a James, un hombre atormentado que regresa al pueblo maldito tras recibir una misteriosa carta de su amor perdido.

Dirigida por Christophe Gans, la película refuerza su vínculo con la saga original gracias a la música de Akira Yamaoka, pieza clave del universo Silent Hill.

El relato promete explorar zonas inéditas del mito, enfrentar al protagonista con sus propios demonios y ofrecer una experiencia intensa tanto para fanáticos del videojuego como para nuevos espectadores.

Alerta extinción: ciencia ficción, terror y humor negro en clave apocalíptica

Alerta extinción combina acción, ciencia ficción y comedia de terror en una carrera contrarreloj contra el fin del mundo.

La historia se activa cuando un hongo mutante altamente contagioso escapa de una instalación secreta, amenazando con extinguir a la humanidad. Un agente retirado de bioterrorismo, interpretado por Liam Neeson, y dos jóvenes empleados, encarnados por Joe Keery y Georgina Campbell, deberán contener la amenaza durante el turno nocturno más extremo de sus vidas.

Dirigida por Jonny Campbell y escrita por David Koepp, la película destaca por su ritmo vertiginoso y su tono irónico frente al desastre global.

'Nosotros, mi papá y el perro', una oscura comedia sobre la ruptura y el dolor Leer más

Hamnet: el dolor convertido en arte en un drama íntimo e histórico

Hamnet propone una mirada íntima y emotiva sobre la vida familiar de William Shakespeare. Y para evitar confusiones, es necesario aclarar que no es una biopic del escritor.

La historia se centra realmente en Agnes Hathaway, una mujer independiente que vive al margen de su comunidad y que contrae matrimonio con el joven dramaturgo.

La estabilidad del hogar se ve sacudida por las ausencias de Shakespeare en Londres y, de forma devastadora, por la enfermedad y muerte de su hijo Hamnet durante una epidemia de peste.

Protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, la película explora la fragilidad humana, el duelo y la transformación del dolor en creación artística, ofreciendo un drama profundo y conmovedor.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!