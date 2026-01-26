Demi Moore y Teyana Taylor deslumbran en el desfile de Schiaparelli en París

Demi Moore, Teyana Taylor y otras celebrities brillan en la pasarela de Schiaparelli en la Semana de la Alta Costura de París

Teyana Taylor, ganadora del Globo de Oro y nominada a los premios Oscar por 'Una batalla tras otra'.

París volvió a convertirse en el epicentro del lujo y la creatividad con el inicio de la Semana de la Alta Costura, una cita reservada para un puñado de casas que cumplen los exigentes criterios establecidos por la Federación francesa de la Alta Costura y la Moda. Y, por supuesto, con invitadas de lujo.

Durante cuatro días, la capital francesa acoge desfiles que marcan el pulso de la moda más exclusiva, aquella que se mueve entre la artesanía extrema y la provocación estética. Este año, la apertura estuvo a cargo de Schiaparelli, una de las 13 firmas con estatus oficial de alta costura.

Schiaparelli inaugura la Alta Costura en París

Bajo la dirección creativa de Daniel Roseberry, la histórica maison Schiaparelli abrió la primera jornada con un desfile de alto impacto que comenzó de forma espectacular en la escalinata de acceso al recinto.

El entorno y la puesta en escena reforzaron la esencia teatral de la casa, conocida por sus referencias surrealistas y su capacidad para convertir cada aparición en un gesto visual poderoso.

Demi Moore y el regreso del animal print icónico

Demi Moore busca su primer Óscar: ¿cuáles son sus películas más famosas? Leer más

Entre las primeras invitadas en acaparar flashes estuvo Demi Moore, habitual de Schiaparelli tanto en alfombras rojas como en desfiles.

La actriz optó por un conjunto de inspiración animal, en tonos plata y negro, con estampado de leopardo de pies a cabeza.

El look, compuesto por un abrigo de hombros marcados y pantalones capri a juego, se completó con un tocado del mismo estilo, en una estética que evocaba un refinado guiño a Cruella de Vil.

De esa manera, Moore reafirmó así su estrecha relación con la firma y su gusto por propuestas audaces y estructuradas.

Teyana Taylor y las transparencias que dominaron la pasarela

Si hubo una presencia que concentró todas las miradas, fue la de Teyana Taylor. La actriz y artista, recientemente ganadora de un Globo de Oro y nominada al Oscar por Una batalla tras otra, debutó en la Semana de la Alta Costura con un estilismo tan extremo como calculado.

Taylor lució un vestido negro lencero completamente transparente, sin sostén, que combinó con un abrigo largo tipo esmoquin. El conjunto se elevó con una tiara de diamantes y un collar a juego, consolidando una imagen poderosa que confirmó su ascenso imparable en la temporada de premios y en el universo de la moda.

Invitados de alto perfil y estilos contrastantes

El desfile también reunió a otras figuras mediáticas. Chiara Ferragni reapareció en las jornadas de moda tras su absolución en el conocido caso Pandoro, apostando por un vestido tipo chaqueta de cuero marrón.

RELACIONADAS Chiara Ferragni se defiende ante el juez y reafirma su inocencia por el Pandorogate

Carla Bruni, en cambio, eligió un sobrio look negro, fiel a su elegancia discreta. Lauren Sanchez asistió de la mano de Jeff Bezos, ambos acaparando atención con un estilismo coordinado en el que destacó el traje rojo de ella.

Celebridades, moda y espectáculo en clave Schiaparelli

La lista de invitados se completó con nombres como la artista Nadia Lee Cohen y el DJ Andrew Taggart junto a su esposa, Marianne Fonseca.

En conjunto, el desfile confirmó a Schiaparelli como una de las casas más influyentes del calendario, capaz de reunir moda, espectáculo y celebridades en una misma escena.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!