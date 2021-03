Érika Vélez: no todo es color de rosa en su vida

En 2020, la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, confesó que padecía una depresión leve motivada por diferentes circunstancias, como la cuarentena por la pandemia del coronavirus y el conflicto racial. La actriz nacional Érika Vélez, quien el 3 de abril celebrará su cumpleaños, declaró en sus redes sociales que sufre de este mal desde hace 2 años y de ataques de pánico.

Por ello incluso con su doctora Sara Torres hablaron del tema a través de Instagram. Sus seguidores y colegas la han apoyado. La psicóloga y presentadora Úrsula Strenge afirma que es “una enfermedad compleja. No es lo mismo tener episodios de tristeza que cuadros depresivos. Tiene que haber una permanencia de varios síntomas durante meses, como desesperanza, falta de un proyecto de vida, insomnio y ataques de pánico”.

A la manabita se la ve en el seriado 'Juntos y revueltos', de TC. Talentos locales cuentan si han atravesado crisis emocionales.

Pamela Palacios

“Viví de cerca la ansiedad y depresión con mi padre (Luis Enrique Palacios). Estuvo tres años luchando con la depresión, no tenía ganas de comer ni de vivir y se tiró al abandono; no bastaron sueros, psicólogos, medicina o suplementos alimenticios. Cuando alguien me dice que está deprimido, le respondo que solo se siente triste. La depresión es distinta y si no se la atiende a tiempo puede llevar a la muerte, como le ocurrió a mi papi”, cuenta la actriz Pamela Palacios.

Michela Pincay

La presentadora Michela Pincay sostiene que cuando estuvo involucrada en un proceso legal con una expareja en 2019, tuvo “un quiebre, además en 2020 por la pandemia cerré el restaurante que tenía. Entonces me dio una ansiedad horrible, debía liquidar a los empleados. Todos pasamos momentos así”.

Mariela Viteri

La presentadora y empresaria Mariela Viteri afirma que todos hemos vivido situaciones complicadas. “En mi caso, pasé dos divorcios, ser mamá sola y hacerme cargo de la radio, todo ello fue muy duro. Para mí el respaldo de Dios, orar es primordial. Él nos consuela. Supongo que lo que vive Érika es clínico. No soy muy de contar mis problemas porque siempre recuerdo lo que alguien me dijo: la primera vez, la gente se solidariza; la segunda, ya no lo entiende o te hace pedazos”.

Paola Olaya

La actriz Paola Olaya dice: “He tenido crisis en algún momento, pero la superé porque busqué ayuda. Encontré métodos muy buenos para salir de eso. También tengo un familiar cercano que sufre de depresión hace años y es duro. La situación afecta a toda la familia. Lo importante es darle amor a la persona que se siente mal.

Tener empatía. Muchos piden que te calmes, que no llores, que estás exagerando, pero obviamente no saben manejar lo que pasa o no les importa lo que siente la otra persona. Me parece excelente que Érika hable de lo que le pasa. La carga es más ligera cuando tienes personas a tu alrededor que te apoyan”.