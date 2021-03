Érika Vélez: “Hace dos años una doctora trata mi depresión”

La actriz Érika Vélez, quien es parte del seriado 'Juntos y revueltos', de TC, tiene todo para ser feliz: belleza, fama, amigos, familia y trabajo. Sin embargo en sus redes sociales manifestó que sufre de depresión y de ataques de pánico.

“Terminamos las grabaciones de la serie y mi cuerpo dijo basta. Nunca había sentido ataques de pánico tan seguidos, levantarme en la madrugada llorando y sintiendo que me ahogo fue espantoso, lo importante es hacer algo y pedir ayuda.

Mi querida doctora que durante dos años viene tratando mi depresión, en esta ocasión me mandó a ponerme sueros de vitaminas para proteger el cerebro. Hay situaciones que no compartimos por miedo a que nos ataquen o juzguen, pero no está mal decir cómo te sientes realmente, la depresión es una enfermedad más frecuente de lo que la gente cree. Es bueno pedir ayuda y es bueno conversarlo con otras personas.

Ahora que mi cuerpo me puso el freno de mano para escucharlo y descansar aprovecho para meditar, rezar, escuchar música, escribir, ver una película cómica, para consentirme y pararme con más fuerza que nunca”.

Algunos famosos le brindaron apoyo. La presentadora y psicóloga Úrsula Strenge dijo: “cuenta siempre conmigo”. Mientras que la cantante Pamela Cortés expresó: “Todo toma su tiempo y tratamiento. Todo va a pasar”

La actriz Claudia Camposano manifestó: “Si puedo hacer algo por ti, dime que aquí estoy”. Según Paola Farías: “La depresión y la ansiedad son lo peor que puede existir, que Dios te dé paz, ora mucho, eso ayuda”.

La bailarina y presentadora Carla Sala, quien está viviendo en Argentina, comentó que comprendía lo que estaba pasando Érika. “Haga el tratamiento con su doctora, no lo interrumpa por nada, las personas que no lo han vivido no saben, no tiene nada que ver si tienes todo en la vida, no se quede solita, pida que alguien que usted quiera mucho la acompañe, tenga fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”.

Según el National Institute of Mental Health (en Estados Unidos) “la depresión es un trastorno del estado de ánimo que causa síntomas de angustia, que afectan al cómo se siente, piensa y coordina las actividades diarias la persona que lo padece”.

La Organización Mundial de la Salud calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas y asegura que puede convertirse en un problema de salud muy grave, especialmente cuando es de larga duración e intensidad

Para la colega de Érika Vélez, Maricela Gómez, quien además es psicóloga, “algunas de las señales que indican que se pasa por un estado depresivo son el cambio de estado de ánimo, además surgen problemas como insomnio o exceso de sueño, cambios en los hábitos alimenticios, fatiga o exceso de energía no vista antes, descuido en la apariencia personal y sentimientos de culpa e incluso odio hacia nosotros mismos y hacia los demás".