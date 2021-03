El Mosquito Mosquera: "Pensé que era solo gripe, pero era coronavirus"

El actor quiteño Francisco Mosquera Zapata, conocido como El Mosquito Mosquera, se encuentra en su hogar recuperándose del coronavirus. Cuenta que los primeros síntomas los tuvo el miércoles 17 de marzo y el sábado 20 se hizo la prueba que le confirmó la enfermedad.

“Pensé que era una gripe, pero era coronavirus. Me duele mucho el cuerpo, a veces no respiro muy bien. En el hospital me mandaron a la casa. Me han visitado médicos amigos”. El Mosquito tiene 63 años, de los cuales 40 ha dedicado al arte. Por fortuna afirma no sufrir de otras dolencias. “Con mi estatura, no puedo tener presión alta”, expresa entre risas. No ha perdido el sentido del humor.

No solo él está en el lecho del dolor, su esposa Lilián de la Cueva también. “Creo que yo la contagié. Mi hijo Bryan nos está cuidando. Sigue las medidas de bioseguridad para no enfermarse”.

Los principales síntomas que se le han presentado al actor profesional, mimo y clown son dolor en el pecho, garganta, cabeza y en las articulaciones. Ha perdido el olfato y el gusto.

Como uno de los gremios que ha sido más afectado con la pandemia es el artístico, El Mosquito, que vive de su trabajo, debió vender su carro para pagar deudas. “Aquello ya se ha agotado. Mis amigos, colegas… están haciendo una campaña para ayudarme”.

Su más reciente participación televisiva fue en 'Calle amores ' de TC, además ha debido hacer teatro en las calles de Quito para generar ingresos. Su trayectoria es muy amplia, incluye teatro, cine y TV.

Algunas de las producciones son 'Dejémonos de vainas', 'El chulla Romero y Flores', 'No más vainas', 'El madrugador', 'Las mujeres de Pocholo', 'Historias personales', 'Vivos', 'Caldo de bolas', 'Los Súper Espías', 'Las Zuquillo Express' y 'Dedicado a mi ex'.

Las personas interesadas en ayudar al actor pueden comunicarse con él o con uno de sus familiares.