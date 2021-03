Alejandra Jaramillo, su regreso elevó el rating de 'En Contacto'

Alejandra Jaramillo apareció sola la mañana de este 30 marzo en el estudio de 'En Contacto' luciendo un corto vestido blanco, su larga melena suelta y con una cadena con un dije y aretes de girasol que le regaló su hermana Tita.

En este día bastante anunciado y esperado, la revista familiar alcanzó un porcentaje de espectadores promedio en hogares de Guayaquil del 42,1 % y del 25,8 % en Quito, según datos de la empresa. El promedio de la semana pasada fue de 22,8 % y 15 %, respectivamente.

Se la vio sonriente, serena, pero con la mirada triste. Era la segunda vez, después del asesinato de su novio Efraín Ruales, ocurrido el 27 de enero, que la presentadora pisaba el estudio en el cual ambos compartieron muchas vivencias como compañeros y pareja. La primera fue el 29 de marzo, en la víspera de su retorno. Entonces se quebró y el cuerpo le temblaba.

El equipo, entre ellos los presentadores Gaby Díaz, Henry Bustamante, Dora West y José Urrutia, le dio una calurosa bienvenida con abrazos y besos, así como los reporteros Evelyn Vanessa Calderón y Lazito de la Farándula. Todos con un girasol en las manos, flor que significa amor, fortaleza y energía.

Alejandra se mantuvo serena todo el tiempo, pocas veces se quebró. Cortesía

SU PRIMER DÍA

Por momentos se notaba que no sabían qué decir. Al inicio, La Caramelo solo sonreía y movía su cabeza. Cuando tomó la palabra expresó: “Empiezo agradeciendo tanto apoyo, cariño y solidaridad. He sentido la influencia de un hombre maravilloso (Efraín) que tocó mi vida. Regresar a aquí, donde la coquetería y los sueños volaron, no es fácil. Me pregunté si la que se hubiese ido hubiese sido yo, la única respuesta de Efraín para salir adelante habría sido Dios. Él era su fuerza”.

EL DUELO

Alejandra añadió que esta experiencia le ha dado muchos aprendizajes. “El duelo es la destrucción de un sueño con el que nos habíamos familiarizado. Teníamos sueños, queríamos un matrimonio con Efraín como el de Toñito y Nachita o el de Julio y María Elena. Nada de eso se dará. Entendí que la sanación viene de adentro.

He derramado tantas lágrimas, solo yo sé el proceso de transformación que he vivido. No soy yo la que está hablando, sino Dios usándome como un instrumento, para llegar con un mensaje. Solo yo sé lo que vivo por dentro, nunca volveré a ser la Alejandra de antes, ahora estoy más fortalecida”.

LA BIENVENIDA DE LOS COMPAÑEROS

Henry Bustamante preparó un reportaje con talentos como el cantante Américo, los comunicadores Denisse Molina, Úrsula Strenge, Juan Carlos Aizprúa, Tania Tinoco y Alfonso Espinosa de los Monteros, quienes la saludaron con afectuosas palabras y destacaron su fortaleza en la dura prueba que ha vivido. También aparecieron la mamá de Alejandra (María Elena) y su hijo Sebastián.

Los abrazos no faltaron. Cortesía

La presentadora hasta ese momento no había llorado, pero ya no pudo aguantar las lágrimas cuando la pequeña María Emilia Moscoso, a través de un video, le cantó el tema 'Girasoles', de Luis Fonsi.

Le enviaron mensajes los representantes de sus clubes de fans y ella entrevistó al pastor Carlos Villacrés, a quien Efraín le presentó. La conversación giró en torno a los cruciales momentos vividos por la pandemia que afecta a la humanidad desde el año pasado, sobre el poder y dominio propio y el amor del actor fallecido hacia Dios y su familia.

Durante la emisión de la revista familiar, La Caramelo agradeció a los directivos de la empresa, a sus compañeros, a su familia y a la de Efraín Ruales, a la que le dijo: “Juntos hemos sido la mejor compañía”. Confesó que su hijo Sebastián fue “el mejor compañero para fortalecer su corazón. Es mi apoyo terrenal, por él he podido estar aquí”.

En el canal se tomaron las respectivas medidas de seguridad. Primero porque la muerte de Efraín Ruales no fue provocada por un accidente o enfermedad, sino que se trata de un caso de sicariato y porque continúan las investigaciones.

Además la nueva ola del coronavirus limitó el ingreso de invitados y personal. Muchos la querían ver, pero no pudieron. El día anterior a su regreso, la directora Betty Mata pidió a sus colaboradores que evitaran las selfies y fotos para no exponerla innecesariamente.

A Alejandra no le costó levantarse el martes para ir a 'En contacto'. Con el paso de los días retomará sus tareas habituales, entre ellas, estar más activa en las redes sociales.