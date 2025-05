Emma Guerrero: “Estoy haciendo un bebé”

Tiene 20 semanas de embarazo. La actriz Emma Guerrero (30), quien fue parte de la telenovela Los García volverá a ser madre. Esta vez de un varón que ni ella ni su esposo, Fernando Zúñiga, tienen claro el nombre que llevará. Ya eran padres de Luciana, quien ahora tiene cuatro años, cuando se casaron en 2021.

¿Este bebé lo buscaban o fue sin planificación?

Lo buscamos, mientras grababa Los García quedé embarazada. Habrá sido en julio del año pasado. Lamentablemente a los dos meses lo perdí. Fue un duro golpe, nunca sangré, simplemente el corazón del bebé dejó de latir. No lo conté porque lo considero algo muy personal. Dolió porque estábamos ilusionados. A fines de noviembre no sabía que otra vez estaba esperando un niño.

Ganas de comer mariscos

¿Cómo se enteró de su estado?

Aunque no me venía la menstruación, pensé que era por algo hormonal. No imaginaba lo que era. En diciembre del 2024 me dio un poco de depresión, porque para ese entonces habría tenido panza. Me dieron muchas ganas de comer mariscos. Me parecía raro. No me muero por comer ceviche de concha, pero tenía muchos deseos. En enero me enteré que tenía un mes y medio de embarazo.

Tras la pérdida de un bebé, ¿cómo se sintió cuando supo que venía otro en camino?

En cada revisión se desbloquea un miedo. Nunca imaginé que algo así podía pasar. Por ello sentía miedo de decirlo públicamente.

La primera vez que fue madre, atravesó un momento muy complejo por un escándalo mediático que protagonizó. Sin embargo no se presentaron problemas de salud...

Así es. Lo que es la vida. Ahora cada revisión me produce ansiedad, y cuando sé que todo está bien, me tranquilizo.

¿Ha tenido muchos achaques en este embarazo?

Ha sido un embarazo muy bonito y tranquilo. Con Luciana vomité hasta los 7 meses, solo me imaginaba el encebollado, ni siquiera lo olía, y ya vomitaba. Con el niño no ha sido así. He devuelto comida, pero es algo normal, sin las exageraciones de la primera vez. Ahora me da mucha hambre y antojo de mariscos.

¿Aunque tendrá la anhelada pareja, podría tener más hijos?

Mi esposo decía que si era niña por fecundación in vitro hacíamos el varón. Le dije que estaba loco. Gracias a Dios es niño, ya se le ven las bolitas (risas). Hemos conversado sobre el tema. Tal vez él se haga la vasectomía. No estoy de acuerdo con que las mujeres se liguen. Respeto, pero no es mi forma de pensar. Creo que tenemos dos líneas de vida, una proviene del pecho y otra del vientre. Cuando se ligan siento que cortan esa línea.

¿Aún no han elegido el nombre, pero ya lo han pensado?

Buscamos un nombre que se inicie con I porque están la F de Fernando, la E de Emma y la L de Luciana. Queremos ser la familia feliz (risas) por las iniciales de los nombres de los integrantes. Hemos considerado Ignacio André. El papá se llama Fernando André.

¿La primogénita siente celos?

Estamos felices y emocionados. Luciana decía con insistencia: “Pancita de bebé” desde diciembre. Por ello me hice el examen, a pesar de que no me venía la regla, no creía que estaba en estado. Imaginé que era algo hormonal. Ella se ilusionó mucho con el bebé que perdimos, no sabía qué contestarle cuando me hacía preguntas, tuvimos la ayuda de una psicóloga infantil que le explicó que una semillita en la barriga de la mamá no terminó de crecer. Al inicio, Luciana quería una niña, luego me decía que era un niño. Mi mami (Jéssica) también manifestaba lo mismo porque me dio ganas de comer mariscos.

Nacerá en agosto

¿La fecha prevista para alumbrar?

Será en agosto, tal vez el 27. Quiero que sea signo Leo, me gusta, aunque si nace en esa fecha lo regirá Virgo. Puedo adelantar el parto (suelta una carcajada). Estoy jodiendo. Siento que es una bendición, un regalo de Dios. Estoy haciendo un bebé.

Usted transmite una bonita energía...

Dicen que un niño nos hace lucir radiantes, mientras que las niñas nos roban la belleza. Yo me he sentido igual de bella (risas). Con Luciana perdí cabello y algo de cejas. Estas son unos de mis atributos físicos.

¿Qué errores que cometió la primera vez como madre, espera no cometer con el segundo bebé?

Regalar el coche, el portabebé… Pude haberlos guardado. Ahora los vendería por las redes sociales. La ropa no le iba a servir porque es niño el que viene. Tampoco quiero desesperarme por la seguridad de mis hijos. Ya me pasó con Luciana, por ser muy protectora, la embarro. Con mi hija todavía duermo, lo seguiré haciendo y con el niño también. Ellos tendrán toda la vida para ser adultos, los quiero disfrutar.

Lo mejor es la leche materna para alimentarlos…

Lo sé. A Luciana quise darle el pecho, pero al poco tiempo la leche se me secó, no me salía. Con este bebé anhelo tener este vínculo, ojalá pueda vivir esa experiencia. Duele dar de lactar, pero me arriesgaré más. Mi hija nació por cesárea, ahora prefiero el parto normal. También para vivir la experiencia, aunque sienta que se me rompan los huesos.

Fue parte de Los García, ¿qué se viene?

Estamos esperando el estreno de la segunda temporada de Los García. Grabamos hasta enero. Mi personaje, Lola, tiene más protagonismo. No sabemos cuándo se emitirá y la gente nos pregunta aquello. No sé si el primer ciclo lo exhibirán de nuevo para que se enganche el público con lo que viene. Estoy tranquila, aunque a veces me canso porque estoy haciendo un bebé, un hijo (suelta una carcajada). Ya hice los riñones, sistema nervioso…

Pero si no hay TV, siempre el teatro es una buena opción.

En marzo participé en la obra Tóxicos, ya estaba embarazada del niño. Es el mismo montaje que hice hace cuatro años, cuando esperaba a Luciana. Curiosidades que se dan, es muy gracioso. El director Ricardo Verástegui se dio cuenta y nos causó risa. Todo lo he tomado con calma, porque estoy haciendo un hijo (risas). Además estamos trabajando con Fernando en un negocio propio, una agencia de marketing. No toda la vida seré influencer, hay que dar un paso más. Revelaré mis secretos para crecer en redes sociales.

Vivir en México

Su amigo de aventura, Eduardo Andrade, está recuperándose tras una caída que le lastimó una muñeca.

Me ha invitado a algunos viajes, pero en mi estado no es conveniente que me mueva. Además Eduardo no desea correr riesgos, dice que esa responsabilidad no es suya. Es imparable. Sé que con Michela (Pincay) iba a viajar a Cuba, pero no se pudo. Él tiene su corazón dividido, obvio que soy la favorita. Michela atraviesa un momento muy duro por la muerte de su hermana, Iesmín. No la he visto.

La actriz es madre de una niña (Luciana) de 4 años. Cortesía

Sin embargo, usted recientemente estuvo en México…

Me tuve que ir sola para sacar unos papeles (el DNI). No tenemos consulado mexicano acá, se debe hacer el trámite en Colombia. Nuestro plan con mi esposo era irnos del país por un tiempo, luego de la pérdida que se dio, no imaginamos que iba a venir otro bebé tan pronto. No me quedó de otra que hacer sola ese trámite, no podía perderlo. No solo es tiempo, también es plata.

Algunas mujeres luego del parto se hacen ciertos retoques para lucir perfectas.

Lo hice luego de tener a Luciana. Me quité grasa de la panza, algo micro. No hubo cortes. La doctora me ha dicho que no suba de peso, porque después es complicarlo perderlo.

