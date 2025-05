Wendy Rosillo se ausentó de la TV por el bienestar de su hijo

Me pica la lengua . La presentadora lo llevó a Estados Unidos para seguir un tratamiento

La presentadora Wendy Rosillo volvió al programa De casa en casa tras ausentarse desde marzo de la pantalla de TC. Estuvo en Estados Unidos por el tratamiento de su hijo, José Emilio Marín (19).

“Es neurodivergente (es un término que describe a personas cuyo funcionamiento cerebral es diferente al considerado típico o normal). Tiene trastorno de déficit de atención, pero abarca más. A medida que fue creciendo se complicó. En 2019 vino al país Miriam Gimal, a quien entrevisté porque es experta en autismo. Le comenté los problemas con José Emilio, de aprendizaje, sociabilización, lenguaje... En 2019 viajé a Panamá para probar su método, nos fue bien. En una semana vi cambios. Planifiqué ir en 2020. Eran dos meses de tratamiento en Miami, pero nos agarró la pandemia. Debí regresar porque cerraban los aeropuertos. Siempre lo tuve en mente, sin embargo se sumaron mil situaciones que complicaron irnos otra vez”.

Aprovechando que José Emilio se graduó de la secundaria, Wendy consideró que era el momento para continuar con el tratamiento que se quedó en pausa y no darle más largas. “Va a estudiar en la universidad (algo relacionado con los animé o con animales), quiero saber de qué será capaz. Clínicamente ha respondido muy bien, pero todavía no lo veo en su comportamiento. Son personas que no funcionan como el resto en el ámbito social, intelectual y emocional”, explica la presentadora, quien añade que su esposo, Santiago Romero, fue un pilar fundamental en lo que ha vivido.

Sigue con revisiones

Alejada de la TV en ese entonces, Wendy recibió en mayo del 2020 la noticia de que tenía cáncer: melanoma maligno en su pie derecho. Se fue a Houston, donde se sometió a una cirugía (en el MD Anderson Cancer Center). Una parte de su dedo gordo fue amputado.

“En agosto me toca un nuevo chequeo. Ya solo voy dos veces al año, antes iba tres”, comenta.

Luis Antonio Ruiz se recupera en casa

Luis Antonio Ruiz, quien padeció cáncer, fue operado el 28 de abril debido a una hidrocefalia. Ya se encuentra en casa, recuperándose de la intervención. En marzo se retiró del programa En contacto, donde estaba a cargo del segmento comunitario.

“Me pusieron una válvula para que drene el líquido cefalorraquídeo directo al estómago. Aparentemente como consecuencia de la quimioterapia, se cerraron los ductos naturales y tuvieron que ponerme una válvula. Ya queda eso para toda la vida. Era necesario para no retener líquido. Me siento como si nada, pero hay momentos en que me canso y es porque aún debo acoplarme a ese procedimiento”, le cuenta a EXPRESIONES.

Él fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin, una enfermedad que afecta el sistema linfático. Para combatirla se sometió a quimioterapias con medicamentos altamente agresivos.

Su lucha contra el cáncer se dio en España. En octubre de 2019 anunció que lo había vencido. En aquel entonces aún formaba parte de Teleamazonas, canal en el que ya no está.

Con Carlos Julio Gurumendi. Cortesía

Ahora labora en WeNews (volverá probablemente en junio).

