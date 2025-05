¿Diego Spotorno vuelve a En contacto?

Me pica la lengua. El presentador es el as bajo la manga del matinal de Ecuavisa

El nuevo presentador de En contacto es Diego Spotorno, quien ya fue parte de ese espacio y quien protagonizó Los García, la más reciente producción del Canal del Cerro. El 10 de marzo cuando se lanzó la renovada temporada en la que se extendió el horario, no existían señales de un nuevo integrante. Lo hecho hasta ahora no ha funcionado y consideran que Diego es la tabla de salvación.

Ya es ‘cuco viejo’ (no lo decimos por la edad, sino por la experiencia), pero aunque sean los presentadores los que den la cara y sea en ellos en los que caiga la responsabilidad de un programa, no la tienen. El contenido manda. Aunque se manifieste lo contrario, a control remoto no se maneja un espacio de TV. Se puede hacer por un tiempo, pero no por largas temporadas.

Los dramas innecesarios han cansado al televidente, lo mismo y lo mismo, no hay un buen manejo farandulero y de otros temas. Por ello la competencia se los está comiendo vivos. Ahora se inventaron el evento Masterclass en vivo con los especialistas (entre ellos, Sophy Castañeda y Álex Franco) que participan en la revista.

En Ecuavisa promocionan a RTS

Con el afán de crear expectativa, corrieron la bola de que Isaac Delgado sería parte de En contacto. Pero el expresentador de Noticias de la mañana está esperando el visto bueno o que se concrete ser una de las nuevas adquisiciones del matinal que estrenará Teleamazonas. No le permiten hablar, esa es la disposición. A los del ‘lindo canal’ no les agrada los líos mediáticos.

Ahí no termina este culebrón, la persona encargada de manejar las redes sociales de En contacto se equivocó en la promoción del nuevo presentador y subió el mensaje: “descúbrelo el lunes 12 por la pantalla de RTS”. Mencionó a la competencia.

Antes él trabajó en ese canal y su mente lo traicionó, le jugó una mala pasada. Inmediatamente lo borraron y el responsable recibió tremendo regaño.

Gabriela Pazmiño se deja usar...

A Gabriela Pazmiño de Bucaram, quien trabajó en En contacto, la llaman de la competencia para contarle ‘supuestos planes’ que ellos tienen. ¿Cuál será la finalidad, hacer que los riegue por Noticias de la mañana? Sus compañeros se extrañan porque aseguran que los que la buscan para el chisme le dieron la espalda en un momento crucial de su vida.

La Flaca se queda en Houston

Muchas veces la salud se escapa de nuestras manos. La deportista y expresentadora María Teresa Guerrero se encuentra en Houston, Estados Unidos, donde manifestó se quedará por un tiempo “para empezar un tratamiento importante con el fin de cuidar mi salud, para tratar una condición y asegurarme de que no quede ni rastro de nada que me pueda hacer daño”.

Ella está recibiendo atención médica (Houston Methodist) y cuenta con el apoyo de familiares, amigos y su novio, Graham Kersey. Todavía no revela el diagnóstico tras la operación de ovarios, biopsia y líquido que le sacaron de su estómago.

