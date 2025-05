Anita Buljubasich: Al mes de una partida que causó mucho dolor

Tras haber celebrado a distancia el cumpleaños 29 de su hija menor, Ana Paula, un infarto le quitó la vida a Anita Buljubasich, el 15 de abril. Aparentemente no tenía problemas de salud, disfrutaba de su jubilación (la que se dio en 2022) y de su familia integrada por su esposo, Nerio David, sus hijos, Marcelo, Gabriela y Ana Paula, nietos, y hermanas Graciela y Mónica.

Nadie presentía el desenlace que sorprendió a parientes, amigos, colegas, prensa y a los televidentes que durante décadas la vieron en los diferentes programas que presentó, el último De casa en casa o en su faceta de gerente de producción y productora de TC.

Fue la imagen de ese canal durante 36 años. Ahí se comió las verdes y las maduras. Amaba esa empresa en la cual hizo buenos amigos, pero supo dar un paso al costado (aunque en ese entonces el gerente general, Rafael Cuesta, le pidió que no lo hiciera) cuando lo creyó oportuno para dedicarle a su familia el tiempo que por su trabajo antes no les había brindado.

Ha sido un mes durísimo para los suyos. Ana Paula, quien vivía en Buenos Aires, regresó para darle el adiós a su madre. Se ha convertido en el pilar que sostiene sobre todo a su progenitor, Nerio David, quien quedó destrozado tras haber perdido a la mujer que amaba, a la que le llevaba el café a la cama y con la que compartió durante 40 años.

Para Gabriela y Marcelo tampoco ha sido fácil. Ella todavía espera verla llegar con su amplia sonrisa a Quino, el restaurante de su esposo, el chef Byron Rivera. Han debido reorganizar sus vidas. Recién Nerio David está retomando sus actividades. Tiene planes de mudanza de casa o de viajar un tiempo a Argentina. El pasado domingo fue su primer día de la madre sin Anita. Su familia se reúne hoy, sin prensa, para pedir por su alma.

Andrea Báez: "Ha sido un embarazo duro"

“Estas 13 semanas no han sido fáciles, la parte más difícil del embarazo del primer trimestre, son los síntomas más intensos, en los que hay más miedo, ansiedad, malestar. Está bien sentirse mal no todo es perfecto, agarra fuerzas porque la recompensa es maravillosa. Ha sido el embarazo que más duro me ha pegado, muchas náuseas, sin tolerar olores que me vuelven loca, sueño, cero apetito”, dice Andrea Báez, quien espera a su segundo hijo. Antes tuvo a Emilio y además vivió una pérdida. Como a cualquier mujer, aquello la afectó y la hizo sentirse vulnerable.

