Emilia Balladares: psicología, amor propio y emprendimiento en redes sociales

La guayaquileña comparte a diario en redes sociales esa mezcla honesta entre lo que la apasiona y lo que aprende en el camino

Emilia Balladares es de esas personas que, cuando las conoces por primera vez, transmiten una dosis de ternura y feminidad sin siquiera haber dicho una palabra. A simple vista, podría parecer que vive en un mundo color de rosas (su ropa, su cartera y hasta su termo de agua son de ese tono que ya es parte de su sello personal). Sin embargo, detrás de esa apariencia delicada hay una mujer que también ha atravesado días de tiniebla, errores y procesos incómodos que, lejos de quebrarla, la formaron como psicóloga y emprendedora.

Actualmente, desde esa dualidad entre luz y aprendizaje, la guayaquileña de 24 años ha convertido sus redes sociales en una plataforma donde la psicología se siente cercana y donde soñar con emprender deja de ser una idea lejana para convertirse en posibilidad.

Emilia es parte del Instituto de Endometriosis, Blum Care. VANESSA TAPIA

Vocación que transforma

Ser psicóloga no es solo su profesión, es un compromiso con quienes están a su alrededor. “Lo más importante en esta vocación es querer ayudar y aportar de una forma positiva en la vida de los demás, comenta.

Además, una de las cosas que más la motiva de trabajar en lo que ama es presenciar esos resultados invisibles que, con el tiempo, se vuelven evidentes: “Acompañar a alguien en su proceso de sanación es un compromiso gigante. Hay quienes llegan cargadas de dolor y logran transformarlo en fortaleza.

Tu dolor puede ser tu don. En terapia trabajamos en cómo verle el lado positivo a eso que estamos viviendo y transformarlo en aprendizaje. El objetivo es sacar fortaleza y valentía a través de la historia de cada uno, incluso de la más oscura”.

Eso sí, también reconoce que en redes sociales algunas personas la han juzgado por ser una psicóloga joven.

Y aunque antes eso la hacía sentir mal, hoy tiene su postura clara: “Puedes tener muchísimos años de experiencia, pero si no tienes la vocación para guiar a alguien en su proceso de sanación, no vas a ser un buen psicólogo”.

Florecer frente a las caídas

Emilia es emprendedora desde los 19 años. Antes de crear MILIA, su nueva marca de sandalias y cosmetiqueras con un toque femenino y minimalista, lideró otro proyecto que, hace un año, decidió cerrar. “Mi mayor fracaso (entre comillas) ha sido despedirme de mi propia marca. Después de cinco años, sentía que ese proyecto ya se alejaba de mi esencia. Ya no me gustaba lo que estaba haciendo y creo que es mejor irse cuando algo no se alinea con tu propósito”, se sincera.

Lejos de quedarse en la caída, hoy lo mira con otra perspectiva. Más madura, entiende que ese quiebre fue necesario para aprender a levantarse y comenzar de nuevo. “En ese momento sentía que me hundía, que estaba soltando algo que me costó mucho construir. Pero me llevé todos los aprendizajes y ahora todo lo que hago transmite la mujer que soy. El error es el mayor maestro y hay muchos errores que nos acercan más a las metas que los mismos aciertos”. Porque, a veces, florecer implica primero tener el coraje de culminar un ciclo.

Ahora al hablar de su nuevo emprendimiento, su sonrisa revela el orgullo que tiene hacia ella, al estar dirigida a mujeres que entienden que invertir en sí mismas siempre es una buena decisión. “Escogerte es lo que te pone en la cima”, afirma.

Su contenido mezcla lifestyle, moda, reflexiones y aprendizajes sobre salud mental desde una mirada humana. VANESSA TAPIA

Crear desde el alma

Hace dos años, Emilia decidió abrir en redes sociales un pedacito de su vida que, hasta entonces, era solo suyo. Su contenido mezcla lifestyle, moda, reflexiones y aprendizajes sobre salud mental desde una mirada humana.

“No fue fácil, ni difícil, fue retador. La crítica siempre va a estar ahí, pero soy una persona decidida, voy por lo que quiero y eso era lo que deseaba transmitir a las demás mujeres. Si un sueño llega a ti, es porque eres capaz de crearlo”, admite. Ahora con una comunidad de más de 90 mil seguidores, se enfoca en seguir dando contenido de valor y transformar sus experiencias en ese impulso extra que la acerca a su mejor versión.

Moda playera 2026: colores, diseños y accesorios en tendencia Leer más

El poder del amor propio

Para Emilia, el amor propio es el motor de sus sueños. “Es la confianza que tenemos en nosotros mismos, el querernos lo suficiente como para desearnos felicidad y creer que somos capaces”.

Eso sí, reconoce que para que florezca es necesario atravesar un proceso de redescubrimiento. “Durante años tuve acné y esa etapa marcó profundamente mi historia. No me quería, me daba vergüenza salir”. Hoy entiende que el amor propio nace al transformar una etapa difícil en fortaleza y en aprendizaje para otros.

¿Cómo lo potencia? Dice que es clave demostrarse de lo que es capaz. “La verdadera magia está en la acción. Si dudas de ti, demuéstrate lo contrario intentándolo. La belleza real está en el interior, y aunque trabajo en las redes, no todo lo que vemos es real; y quiero ser esa creadora que sí lo muestre”.

“La salud mental sigue siendo un tabú” Emilia Balladares, psicóloga.

Emilia creó su emprendimiento Milia, de sandalias y accesorios. VANESSA TAPIA

¿Cómo es ser creadora de contenido?

Es sostenible, pero porque yo he decidido llevarlo de esa forma. Mi regla principal es que grabar no me impida vivir el momento y compartir tiempo con mis seres queridos. No se trata solo de que algo se vea bonito en la plataforma, sino de que yo lo esté sintiendo así de verdad. Quiero que mi contenido sea parte de mi vida, no que mi vida gire alrededor de él.

¿Cómo balancea ser psicóloga y emprendedora a la misma vez?

No soy una persona de rutinas estrictas y tener días distintos, me mantiene motivada. Siempre hay un reto nuevo que resolver y eso me impulsa. Hay ocasiones en las que aparecen emergencias con mis pacientes a las tres de la madrugada y yo estoy ahí. Soy muy nocturna, mis ideas y mi creatividad fluyen mientras la ciudad está dormida, y aprovechar esa brecha de silencio, para que mis pensamientos vuelen.

¿Por qué es importante hablar de salud mental en redes sociales?

Porque todavía sigue siendo un tabú. Lamentablemente, aún hay personas que creen que ir a terapia es “para locos”, y eso demuestra cuánto falta por avanzar. La única forma de romper ese estigma es haciendo ruido, hablando del tema con naturalidad y quitándole el miedo.

¿Qué diría a quienes piensan que las redes sociales no son un trabajo

?Creo que es una creencia limitante. La sociedad ha avanzado y todo es cada vez más tecnológico. El que no se adapta, pierde. Incluso si quieres hacer crecer tus sueños o tu emprendimiento, necesitas presencia digital. Las personas no conectan con objetos, conectan con historias y con personas reales detrás de lo que hacen.

Para Emilia, el amor propio es el motor de sus sueños. Tiene una fuerte relación espiritual con Dios.



VANESSA TAPIA

Fotos y producción: Vanessa Tapia (@vantap.photostudio). Maquillaje: Arianna Guillén (@ariannaguillenmakeup). Peinado: Cynthia Cunalema. Vestuario: MOI (@moiropayaccesorios). Locación: Cafetería Bendito Café - Samborondón (@benditocafe.ec).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!