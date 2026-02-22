Moda playera 2026: colores, diseños y accesorios en tendencia

Descubra tres looks llenos de color, comodidad y autenticidad que marcan la temporada 2026 frente al mar.

Los parasoles se abren, la piel brilla con bloqueador solar y el armario se llena de colores vivos listos para conquistar la orilla. La temporada playera 2026 está marcada por la búsqueda de frescura, color y diversión.

Según la asesora de imagen Lissette Monserrate, más allá de seguir tendencias (que muchas veces nos hacen dudar al elegir el outfit playero), lo más importante es apostar por looks que reflejen estilo, seguridad y autenticidad. A continuación, SEMANA presenta tres opciones que puede usar en diferentes eventos tropicales.

Este look es perfecto para una reunión con amigas frente al mar. vanessa tapia

1. Tarde relajada con elegancia

Este look demuestra que la moda playera también puede ser sutil y sofisticada. El vestido celeste con estampado floral destaca por su silueta fluida, que estiliza y transmite frescura inmediata.

“El tono celeste comunica calma y refinamiento, muy acorde con la estética de la temporada. Además, el corte demuestra que la tendencia apuesta por la comodidad con un toque chic, sin rigidez”, explica Monserrate.

Según la experta, es una propuesta ideal para un evento que inicie en la tarde y se extienda hasta la noche, ya que los vestidos en tonos pasteles aportan un aire semiformal muy actual: femenino, sereno y perfecto para ocasiones especiales sin excesos.

“Esta temporada nos invita a vestir con armonía, confianza y un toque de color que eleve la imagen personal”.

Para complementarlo, puede añadir una bandana estilo cintillo y una cartera artesanal tejida que refuerce la estética resort.

2. Salida casual y tropical

Es perfecto para un brunch frente al mar o un paseo por el malecó. VANESSA TAPIA

Este segundo look demuestra que la moda playera va más allá de piezas monocromáticas en tonos neutros.

El top naranja (que es la parte superior de un bikini), combinado con un pantalón de estampado abstracto y una cartera circular tejida, refuerza la estética de materiales artesanales que continúa dominando el estilo resort.

“El naranja aporta vitalidad y optimismo, mientras la combinación con estampados modernos crea una propuesta juvenil, creativa y con un sutil aire artístico”, explica la experta.

¿Cuándo usarlo? Es perfecto para un brunch frente al mar, un paseo por el malecón o una tarde de compras en un destino costero.

La silueta strapless, los accesorios con inspiración marina y los tejidos naturales hablan de una moda que celebra lo auténtico y versátil.

“No es solo un outfit de playa, es un look de transición que acompaña del mediodía al atardecer sin perder frescura”.

3. Fiesta junto al agua

El traje de baño de una sola pieza confirma que esta prenda se convierte en protagonista absoluta de la temporada. “El diseño con volantes aporta un aire sofisticado y femenino, mientras el color rojo transmite seguridad, energía y presencia”, señala Monserrate.

Además, está en tendencia combinarlo con un kimono playero o una túnica ligera que permita sentirse cómoda y fresca al salir del agua. En cuanto a los accesorios, anímese a incorporar maxi collares artesanales con conchas o diseños inspirados en el mar que refuercen el aire tropical de la propuesta.

Anímese a incorporar maxi collares artesanales con conchas o diseños inspirados en el mar. vanessa tapia

Accesorios con sabor tropical



Si la moda playera 2026 nos ha enseñado algo, es que los accesorios ya no son un complemento olvidado: ahora son protagonistas capaces de transformar un look sencillo en uno digno de portada en Instagram. Las carteras tejidas continúan dominando la escena, ya sea en formato canasta, bucket o circular, y se consolidan como piezas versátiles que funcionan tanto en la playa como en eventos casuales frente a la piscina. En cuanto al calzado, las sandalias artesanales siguen siendo un básico, con propuestas que combinan tejidos naturales, detalles de conchas y texturas trenzadas.

Los sombreros también ocupan un lugar clave esta temporada, desde estilos tipo pescador con tejidos flexibles hasta versiones de ala ancha en tonos neutros o pasteles que protegen del sol sin perder sofisticación. Y si busca un detalle más pequeño pero con impacto, las bandanas y cintillos regresan con fuerza, convirtiéndose en accesorios llenos de personalidad que realzan peinados playeros o recogidos relajados.

Está en tendencia la joyería que fusione distintos materiales, colores y texturas. VANESSA TAPIA

Créditos. Fotos, producción y estilismo: Vanessa Tapia (@vantap.photostudio). Modelo: Valeska Guzmán (@valeskakristina). Maquillaje: Karen Romero (@karenromeromakeup). Vestuario: MOI (@moiropayaccesorios). Accesorios y bandana: Rosarina (@rosarinabrand). Locación: Hotel Iguanazu (@iguanazu_bnb).

