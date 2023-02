Elecciones 2023: los comunicadores que no llegaron a sus curules

La derrota no los desilusiona. Casi todos están dispuestos a volver a intentarlo en la política.

Bailaron, cantaron, fueron entrevistados y hasta renunciaron a sus trabajos... Esta, como todas las votaciones, trajo alegrías y desilusiones, sobre todo cuando se habla de los candidatos. En la previa, la mayoría se la dio de ganadores, pero no todos alcanzaron un curul.

¿Y qué pasa con los personajes de televisión que ‘soñaron’ con un cargo público, pero que no alcanzaron los votos que esperaban? EXPRESIONES conversó con algunos de ellos. Aquí sus respuestas.

MARÍA FERNANDA RÍOS: SI LA VUELVEN A LLAMAR, ACEPTA

La empresaria de moda y expresentadora de televisión fue el binomio de Nicolás Lapentti, exprefecto del Guayas, quien quiso probar suerte una vez más para el mismo cargo en el que estuvo 16 años por el PSC. Pero en esta ocasión los resultados con el movimiento ‘Alianza la fuerza que nos une’ le fueron esquivos. Ocupó el cuarto puesto.

Tras la derrota, Mafer Ríos dice que seguirá estudiando y preparándose como lo ha venido haciendo hasta ahora y que retomará sus negocios. No le hace el feo a la política. Si la vuelven a llamar para otra campaña aceptará.

“Obvio que acepto, dentro de un puesto público se puede ayudar de manera macro a los más vulnerables”, asegura.

ANDRÉS GUSCHMER: CONCIERTOS, DEPORTE Y FAMILIA

Andrés Guschmer no ha perdido el tiempo y ya está inmerso en sus actividades, tanto empresariales como de comentarista deportivo.

Aspiró, sin suerte, a prefecto del Guayas por el movimiento Renovación Total (RETO), pero la votación lo colocó en el tercer puesto. Fue Marcela Aguiñaga, de la lista 5, Revolución Ciudadana (RC), quien se coronó para ese cargo, por delante incluso de la actual prefecta, Susana González (6/PSC).

“Ya volví a mis trabajos, me podrán ver en 'Esto es fútbol', de Marca 90, por YouTube; en teoría renové mi contrato con Teleamazonas y mi programa 'Nada personal' en radio Diblu, tuve que dejarlo en enero, le puse una pausa. Aparte estoy en mi empresa planeando los conciertos de este año”, asegura quien, en pocas semanas, se convertirá por sexta vez en papá de una niña, producto de su segundo compromiso.

Guschmer fue concejal por el PSC, aunque nunca estuvo afiliado a ese partido, luego pasó a Reto. Pese a que no le alcanzaron las votaciones, dice estar contento con el resultado, por eso no le dice no a la política. “Voy a seguir aportándole a mi país, a mi ciudad y a mi provincia, para que se ponga más segura, más próspera y más justa”.

CARLA SALA, EL BAILE LA LLAMA

Lo intentamos, pero no tuvimos suerte. La bailarina y presentadora de Tv Carla Sala, candidata a concejal de Guayaquil por la lista de su primo Jimmy Jairala, Centro Democrático (Lista 1), no respondió el teléfono para conocer lo que vendría después de su participación política.

En su cuenta de Instagram se lee un post con fecha del viernes 10 de febrero que dice: “Impartiendo Arte y Cultura a nuestras Princesas de Carla Sala Dance”. Eso nos da una pista.

No es la primera en esta lid. Hace 18 años acompañó al político Humberto Mata, quien terció para la prefectura del Guayas y ella como consejera, del Movimiento Fuerza Ciudadana. No llegaron, A lo mejor es que la política no es lo suyo.

CARLOS JULIO GURUMENDI SE VA DE VACACIONES

Dejó la reportería de RTS el pasado 2 de septiembre. Lo hizo para unirse a la lid electoral como candidato a concejal por la lista 6 (PSC).

Carlos Julio Gurumendi, quien formó parte del grupo de la alcaldesa Cynthia Viteri, dijo que pese a todo su trabajo no alcanzó a llegar, aun cuando fue uno de los más votados por el distrito 3. El método de votación le cerró las puertas.

Antes de retomar su labor periodística, tiene previsto tomarse unos días de vacaciones en el exterior. “Estoy agotado. Quiero llegar renovado. Tengo mi programa de radio en WQ y, gracias a Dios, en RTS no me cerraron las puertas”, sostiene Gurumendi, quien, pese a la derrota, no le dice adiós a la política.

UNOS ENTRAN, OTROS SE VAN

Cambió su look, recorrió varias poblaciones, abrazó a la gente y obtuvo la mayor votación como alcaldesa del cantón guayasense Simón Bolívar. Pero María Fernanda Vargas no atendió a las llamadas de EXPRESIONES. Nos dijeron que se comunicará con la prensa en estos días, posiblemente el 15 de febrero.

Mafer se hizo conocida luego de un acto violento, cuando fue atacada por varias mujeres que le cortaron la cara. Luego su popularidad creció y abrió su cuenta de Only Fans, la misma que cerró mucho antes de su candidatura.

Diferente es el caso de Luis Jaramillo Ampuero, exreportero de farándula, lo dejó todo para asumir un nuevo reto en el municipio de Guayaquil, donde era el encargado de reportear y realizar los videos que luego eran viralizados en las redes sociales.

Sabe que tras la salida de la actual funcionaria, Cynthia Viteri, tendrá que abandonar su puesto. Por esa razón, en sociedad con un grupo de amigos, ha abierto un canal de YouTube que estará dedicado al entretenimiento.

“Fui feliz con mi trabajo en la alcaldía. Aprendí mucho. Ahora tengo un proyecto en Digital 593 noticias, donde manejo un segmento llamado Troposhow. Tengo mi estilo y sé que gustará. Me voy emocionado, mas no derrotado”, asegura.

Los que sí fueron reelectos para la concejalía de Guayaquil y no tienen que armar sus maletas son Mayra Montaño (La Bombón), Úrsula Strenge y Jorge Rodríguez.