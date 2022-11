El exdiputado y exprefecto del Guayas por cuatro periodos, Nicolás Lapentti Carrión, visitó las instalaciones de Diario EXPRESO para conversar sobre su quinta candidatura al Gobierno Provincial, su ruptura con el Partido Social Cristiano y su perfil político.

- Ya fue prefecto y asambleísta, ¿qué le queda por ofrecer?

- Los años me han fortalecido. Tengo mi experiencia para rescatar el Guayas. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de reconstruir la provincia, de desarrollarla, pero las administraciones (que le continuaron) no han logrado ir de la mano con su crecimiento.

- Han pasado más de 10 años desde su última administración. ¿Aún lo recuerda su electorado en la provincia?

- La gente pide que vuelvan las obras que hicimos, como la limpieza de canales y los caminos vecinales. Más allá de lo político, la gente tiene recordación y agradecimiento. Esa es mi mayor satisfacción.

- Hay una nueva generación de votantes, con ellos no podrá apelar al recuerdo...

- La juventud debe ser encaminada por mejores senderos. Hay que darles la oportunidad de estudiar y de trabajar para mantenerlos ocupados y que no consuman droga ni delincan. María Fernanda Ríos nos ayuda como enlace con ellos.

- Si pierde, ¿cree que pone en riesgo ese buen recuerdo y su trayectoria política?

- La intención es la que vale. Los guayasenses deben valorar mi intención de volver y, si no llego a la Prefectura, me queda la satisfacción de haber tratado. Si no lo hubiera hecho, no estaría tranquilo.

Mi salida del Partido Social Cristiano no fue fácil, pero escogí a la provincia del Guayas antes que mi partido.

- Tuvo que salir del Partido Social Cristiano para ser candidato. ¿Cree que le afectará?

- No. La decisión tampoco fue fácil, pero le di unos golpecitos a mi corazón y escogí a la provincia del Guayas antes que a mi partido político.

- ¿En algún momento hubo la posibilidad de que usted sea el candidato socialcristiano y no Susana González?

- No se consideró mi trayectoria como diputado, director nacional y provincial del partido; precandidato a la Presidencia y prefecto del Guayas... Con eso debieron darme automáticamente la candidatura, pero parece que eso (su trayectoria) quedó en el olvido y (el PSC) se decidió por González.

- Usted se suma a las figuras que salieron del Partido Social Cristiano. ¿Qué sucede dentro de la organización?

- Todos los que entran a un partido político tienen aspiraciones, pero cuando quieren ser candidatos y hay hasta cinco personas para una alcaldía o prefectura... pues muchos piensan en irse para cumplir su meta. Es normal.

Ahora la política se mide por las encuestas, pero la decisión final (de que no sea el candidato) fue de Nebot.

- ¿Qué ideales comparte con el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia?

- Es el partido ideal porque es una organización nueva, no tiene participaciones electorales y es de centro. Si me hubiera ido a un partido de izquierda habría chocado.

- ¿Con qué criterio se eligió a la actriz María Fernanda Ríos como su binomio?

- Fue una de las cartas que teníamos (con sus aliados Partido Sociedad Patriótica y el movimiento Amigo). Ella es inteligente, capaz, querida, conocida y tiene muchas virtudes más. Somos el mejor binomio para la Prefectura.

- En más de 10 años la provincia ha cambiado mucho. ¿Qué necesita Guayas ahora?

- La productividad, el comercio y el turismo de la provincia han caído. Para el agro, nosotros proponemos capacitaciones para el pequeño y mediano agricultor, para que la producción sea de mejor calidad, dé una utilidad y se reduzca a los intermediarios.

- ¿Cómo planea complementar la lucha contra el crimen?

- Vamos a conformar una mancomunidad entre las juntas parroquiales, los alcaldes, el Consejo Provincial y el Gobierno Nacional para darles todos los elementos y recursos que se necesiten, como vehículos, chalecos antibalas y demás cosas. Es lo que más le preocupa al guayasense.

SIN ANESTESIA

- ¿Cuánto incidió el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, para que decida irse?

- Cuando conversé con Nebot para comunicarle que había llegado a un punto de no retorno (para ser candidato y salir de la organización), él no se opuso y dijo que hay una amistad que no se debe romper....

- Pero pese a su trayectoria dentro del partido, usted no fue electo. ¿No se sintió valorado?

- En la decisión (de quién era el candidato socialcristiano a la Prefectura) intervinieron varias personas y ahora la política se mide con las encuestas, pero, evidentemente, la decisión final la tomó Jaime Nebot.

- ¿Su movimiento se está aprovechando del reconocimiento de María Fernanda Ríos para darle votos a usted?

- Es parte del tema... se necesita que un candidato sea conocido para que se fijen y voten por él. Hay un sinnúmero de personas de pantalla que lo han logrado, como Mayra Montaño, Úrsula Strenge y Andrés Guschmer. Inclusive Ronald Reagan, en Estados Unidos, llegó a ser presidente.

- En su momento Jimmy Jairala criticó el estado en que usted dejó la Prefectura, ¿fue un mal administrador?

- Son otros los que están llenos de problemas y lo conversé con Jairala. Luego él me indicó que le habían dado mal la información.

- ¿Qué cosas deberían cambiar de la administración de su contenedora Susana González?

- No veo las obras de esta administración. Las mías están visibles para la gente.