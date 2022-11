Asegura que quedarse quieta no es lo suyo y lo ha demostrado desde que su vida se volvió mediática. María Fernanda Ríos estuvo en El Combo Amarillo y en Los Hijos de Don Juan, además de protagonizar la bioserie Sharon La Hechicera.

Pero si usted es más amante de la música, seguramente recordará su paso por los grupos de tecnocumbia Leche y Chocolate y luego en Candela & Son. Como si fuera poco, también fue jueza en el reality Ecuador Tiene Talento.

Con ese bagaje, permite que EXPRESIONES la someta a El Cuestionario, ahora que ha decidido incursionar en la política.

Usted no fue la primera opción para la candidatura. De la terna propuesta, dos no aceptaron. Usted fue la tercera...

(Piensa)... Sí. Es que yo soy Mafer Ríos y ellas son ellas. Cada cual tiene prioridades de vida. Es un mundo diferente. No te voy a mentir, desde hace años me ha seguido la política. No es la primera vez. En ese momento no estaba mi cabeza maduramente preparada para este momento, seguía haciendo TV, tenía mi emprendimiento, muchas cosas que estaban caminando y que no podía dejar. Pero creo que todo llega en el momento adecuado, hasta la gente. Y este es mi momento.

¿Le molesta que la comparen con otras autoridades o con otras candidatas?

Físicamente, no. Mientras sea guapa... (risas)

¿Y con Susana González?

Veo fotos de ella y me pregunto ‘¿qué hago ahí?’. Sí nos parecemos. Maquilladas nos parecemos, hay que vernos desmaquilladas. No me molesta para nada. Además es guapa.

Usted es la reina de las pelucas. Llegó a tener una docena, todas de muy buena calidad...

Sí, las mandaba a ver por Internet. Todavía las conservo, las adquirí cuando hacía Ecuador Tiene Talento. Era un show.

Como en Ecuador Tiene Talento, ¿se ocupa ahora de su imagen?

Sí, busco un balance entre la Mafer Ríos de antes y la de ahora, en esta nueva etapa en la política. Se está viendo la posibilidad de unir a mi equipo de trabajo a alguien que tenga experiencia en asesoría de imagen política. Pero eso será más adelante.

UN BAÑO DE COLÁGENO

Después de su divorcio, María Fernanda Ríos dice que se sentía feliz. “Hacía lo que me daba la gana, estaba tan enfocada en mí. Mi proyecto era yo misma, me miraba ‘mami rica’. No quería ningún hombre a mi lado, estaba feliz, no quería sufrir, ya no me levantaba con ansiedad ni llorando, solo pensaba en verme bonita, en empoderarme, en ver el resultado final”.

Cuando la llamaron para Soy el mejor, un chico la saludó, pero no le prestó atención. Era Fercho Gómez, su actual pareja.

“Estaba antiamor, no me interesaba nada. El amor propio había llegado. Realmente cuando me impactó Fercho no fue ahí, sino cuando lo vi sin camisa. Dije ‘el man es’... Obviamente (me atrajo) su dulzura, es superducado. Él me puso el ojo a mí y tengo que ser sincera, dije que ya no quería relaciones largas, (solo) una noche de pasión y a ver qué pasa, pero no sirvo para esas noches, porque me enamoré”.

¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Vamos a cumplir dos años.

Usted tiene 40 años. Él, 26. ¿La edad molesta?

Para nada, me contagio de colágeno, yo me alimento… Soy como las brujas, necesito a las criaturas para seguir joven. Ese es mi secreto. Cleopatra se bañaba en leche y yo me baño en colágeno. Y desde hace años, Fercho no es la primera vez. Thor era menor 10 años. Fercho, 14. Ahora él parece el mayor y yo la menor.

¿Y ese mito, chisme o leyenda que dice que usted le compró la motota?

¡Ay, Dios mío!, ni que fuera millonaria. Solo soy una pobre con estilo. Tenía su moto cuando lo conocí y lo que hizo fue vender esa y comprar una mejor a crédito. Tampoco es la megamoto, yo lo apoyé y le dije que tenía que trabajar.

DE TECNOCUMBIA Y OTROS DEMONIOS

Lo suyo no solo ha sido el espectáculo, también hizo tres años de Medicina...

Me gradué en Químico-Biólogo, quería ser cirujana plástica, era mi sueño y el de mi hermana. Nos dicen gemelas, ella es mayor, (pero) somos casi que idénticas. Lo que quería la una, quería la otra. Era nuestro camino, antes de que la familia empezara a migrar. Todas se fueron del país, menos yo.

Y se inclinó por la tecnocumbia, un tema del que no le gusta hablar...

Eso se lo inventó la prensa. Jamás me he avergonzado de cómo empecé. Yo ni siquiera me inicié cantando, sino bailando en un grupo que ya no está. La prensa, definitivamente, inventa muchas cosas. En ese entonces no tenía el carácter para enfrentarla. La época de tecnocumbia es maravillosa y yo empecé así… Antes fui vendedora de celulares en un puesto. Eso es lo que nunca he dicho, nunca me han dado la oportunidad, tan solo dijeron ‘ella no quiere hablar’.

Tal vez no hubo la oportunidad...

El problema no es dónde empiezas, sino dónde terminas. Yo puedo decir que soy una chola superada (risas).

Usted asegura ser independiente y trabajadora. ¿Por eso se divorció a los cuatro meses de matrimonio del modelo colombiano Miguel Ángel Álvarez? Dicen que él solo quería ser ‘chico reality’...

El problema no es de forma, sino de fondo. A él también le gusta trabajar, pero aquí no tuvo oportunidades. Tuvo que irse a su país. Además era ‘paisa’ y tenía su acento. En su país había diez mil oportunidades. Le va superbién.

Sacrificó el amor...

Sí, yo lo sacrifiqué y se lo encomendé a Dios. Sé que me va a seguir bendiciendo con esto y no me he equivocado. Le dije que un día me lo iba a agradecer y me lo está agradeciendo. Somos amigos, no los mejores. Es bonito ser amigo de una persona a la que amaste alguna vez. Compartiste besos, la cama, tantas cosas maravillosas. Nuevamente los chismes infundados para dañar a los demás es lo que causa que la sociedad te odie o se empiecen a decir cosas que no son reales.

¿Es verdad que donde pone el ojo, pone la bala?

¡Por supuesto!

Eso pasó con Thor y con Fercho Gómez...

Con todos mis ex, ¿qué te pasa?, ¡con todos! Hasta con la política. Donde puse el ojo... y con ese candidato fui binomio (risas).

