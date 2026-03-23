El regreso de ‘Un Show Más’ es oficial: Cartoon Network anuncia ‘The Lost Tapes’

La serie contará historias nunca antes vistas del parque, con el equipo original y un estreno previsto para mayo de 2026.

El regreso de una de las series animadas más queridas de los 2010 ya es una realidad. Cartoon Network anunció oficialmente este 23 de marzo, a través de sus canales digitales, el desarrollo de The Lost Tapes, una nueva entrega del universo de Un Show Más que marcará su retorno tras casi una década desde su final original.

La noticia no tardó en generar revuelo entre fans y comunidades online, especialmente considerando el estatus de culto que alcanzó la producción ganadora del Emmy durante su emisión. Con este anuncio, la cadena apuesta por revivir una de sus propiedades más icónicas, sumándose a la tendencia de traer de vuelta títulos que definieron a toda una generación, véase el caso de Hora de Aventura con Fionna y Cake o con El maravillosamente extraño mundo de Gumball.

Un Show Más esta de regreso 🗣️

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🔹 Disfrútalo en HBO Max pic.twitter.com/LADAJgMsBp — WDN ES - World Dubbing News (@WDN_Topic) March 23, 2026

¿Qué se sabe de esta nueva serie?



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Por el momento, The Lost Tapes se perfila como una expansión directa del universo original, con historias inéditas ambientadas en el parque y centradas nuevamente en sus personajes clásicos, incluyendo obviamente a Mordecai, Rigby y el resto del equipo del parque. La propuesta apunta a recuperar el tono absurdo y cotidiano que convirtió a la serie en un fenómeno dentro de la animación contemporánea.

El propio creador, J. G. Quintel, adelantó que el proceso creativo ha sido especialmente cercano al espíritu de las primeras temporadas, afirmando que: "ha sido muy divertido trabajar nuevamente con todos en más contenido de Un Show Más. Estamos haciendo cosas para nosotros mismos, intentando hacernos reír entre nosotros; me recuerda mucho a la etapa original".

Con estas declaraciones, el proyecto deja entrever una intención clara: recuperar la esencia que convirtió a Un Show Más en un fenómeno cultural, apostando por una narrativa que conecte tanto con la nostalgia de su audiencia original como con nuevos espectadores.

Cierto es que los fanáticos estaban a la expectativa tras la programación de un tráiler oficial en el canal de la serie, aunque este fue privatizado. Cortesia

No puedo esperar a que la gente lo vea J. G. Quintel Creador de la serie

El proyecto, que ya había sido insinuado previamente el 12 de junio de 2024, en el Festival de Cine de Animación de Annecy, finalmente toma forma como una nueva serie que reunirá al equipo original tanto en voces como en producción, reforzando la intención de mantener intacta la esencia que la convirtió en una de las propuestas más recordadas de Cartoon Network.

Fecha de estreno y dónde verla

En cuanto a su lanzamiento, Regular Show: The Lost Tapes tendrá un estreno multiplataforma. La serie llegará primero a la señal de Cartoon Network el próximo 11 de mayo, mientras que también estará disponible en streaming a través de Hulu y HBO Max hacia finales de este año.

Con este regreso, la franquicia no solo busca reconectar con su audiencia original, sino también presentarse ante nuevas generaciones, reafirmando su lugar como una de las animaciones más influyentes de su época.

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