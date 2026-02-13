El 2026 tiene tres viernes 13. ¿Qué hacer para alejar la mala suerte?

Conoce el origen del mito que rodea el viernes 13, su relación con la mala suerte y qué hacer en 2026 para protegerte

El viernes 13 es considerado, desde hace mucho tiempo, un día en el que acecha la mala suerte.

Los supersticiosos y los curiosos tienen mucho de qué ocuparse este año. El 2026 tiene una particularidad que no pasa desapercibida: el calendario registra tres viernes 13 (en febrero, marzo y noviembre) y dos martes 13 en enero y octubre. Esta curiosa combinación revive una de las creencias más persistentes de la cultura occidental: la asociación del número 13 con la mala suerte.

Pero ¿de dónde proviene esta fama? ¿Es realmente un día peligroso o se trata de un mito alimentado por la historia, la religión y la cultura popular?

¿Qué pasa el viernes 13?

El temor al número 13 tiene raíces antiguas. En muchas civilizaciones, el 12 representaba perfección y equilibrio: 12 meses del año, 12 horas en el reloj, 12 apóstoles. El 13, al romper esa armonía, pasó a simbolizar desorden o anomalía.

En el cristianismo, la connotación negativa se fortaleció con la Última Cena: 13 personas compartieron la mesa antes de la traición de Judas y la crucifixión de Jesús, que ocurrió un viernes. Además, el capítulo 13 del Apocalipsis menciona la aparición del Anticristo, reforzando su carga simbólica.

Otros hechos históricos también contribuyeron al mito, como el arresto masivo de los Caballeros Templarios el viernes 13 de octubre de 1307, o tragedias posteriores que coincidieron con esa fecha. La repetición de eventos dramáticos terminó consolidando su reputación.

¿Por qué también existe el martes 13?

En países de habla hispana y Grecia, el temor tradicional no se centra en el viernes, sino en el martes 13. Este miedo se vincula con Marte, dios romano de la guerra, asociado con violencia y destrucción.

La caída de Constantinopla en 1453, hecho que marcó el fin del Imperio Bizantino, ocurrió un martes, lo que reforzó la percepción negativa. De allí surgió el conocido refrán: “En martes 13, ni te cases ni te embarques”.

Con la globalización y la influencia del cine estadounidense, el viernes 13 ganó terreno en América Latina, donde hoy conviven ambas supersticiones.

Cine, cultura popular y miedo moderno

La industria del entretenimiento jugó un papel clave en expandir la mala fama del viernes 13. Novelas del siglo XIX y películas de terror del siglo XX transformaron la fecha en un símbolo cultural del miedo.

Cada vez que el calendario marca un viernes 13, resurgen preguntas habituales:

¿Es un día más peligroso que los demás? ¿Existen pruebas estadísticas de mayor riesgo? ¿Qué rituales ayudan a “protegerse”?

Los expertos coinciden en que no hay evidencia científica que demuestre un aumento real de accidentes o tragedias. Sin embargo, el impacto psicológico es tangible: muchas personas evitan viajar, firmar contratos o iniciar proyectos importantes.

Rituales y creencias populares

Entre quienes buscan “neutralizar” la mala suerte, se han popularizado prácticas como:

Tocar madera.

Evitar sentar a 13 personas en la mesa.

No pasar debajo de escaleras.

Usar amuletos o talismanes.

Evitar romper espejos o derramar sal.

Aunque carecen de respaldo científico, estas acciones pueden reducir la ansiedad al brindar sensación de control.

¿Es realmente un día de mala suerte?

La respuesta combina historia, religión, psicología y folclor. El fenómeno responde en gran parte al llamado “sesgo de confirmación”: las personas recuerdan más los eventos negativos cuando esperan que ocurran.

En realidad, el viernes 13 no es más peligroso que cualquier otra fecha. Su poder radica en el imaginario colectivo. En 2026, con tres viernes 13 en el calendario, la superstición volverá a cobrar protagonismo, pero la evidencia sugiere que la suerte depende más de nuestras decisiones que del número que marque el día.

