Cómo las creencias y las supersticiones afectan a los jugadores online

En el mundo de los juegos de azar, la suerte es un factor que todos los usuarios tienen muy en cuenta. Eso era así cuando lo habitual era acudir a una sala de juego tradicional, y se sigue manteniendo ahora que estas han llegado a internet. La avanzada tecnología, que hace posible encontrar casinos online en Ecuador, no ha acabado con esta fijación y, por ese motivo, muchos usuarios siguen teniendo fuertes supersticiones a la hora de jugar. De hecho, algunas pueden influir en la forma de actuar o en las propias decisiones que se tomen.

Qué son las supersticiones

Para entender este fenómeno, y ver cómo afecta a los jugadores online, hemos de saber qué son las supersticiones. En realidad, se trata de creencias no racionales que nos dicen que una acción determinada puede influir en nuestra vida, aunque no guarde relación directa.

La psicología, por supuesto, lleva mucho tiempo estudiando este fenómeno y trata de identificar las razones que desencadenan este mecanismo. Tanto las que hacen referencia a forzar la buena suerte (como los tréboles de cuatro hojas) como las que provocarían el infortunio (los gatos negros) guardan relación con aspectos psicológicos similares. Cabe señalar, además, que su naturaleza es estrictamente cultural, así que variarán de un lugar a otro.

El condicionamiento operante

La superstición, según se cree, podría tener mucho que ver con lo que los expertos llaman condicionamiento operante. Dicha expresión surge de un experimento en el que se daba comida a unas palomas cuando realizaban algún movimiento concreto con la cabeza. Con el tiempo, dichas palomas confundían causa y efecto, y creían que era el movimiento el que producía la aparición de la comida. Los seres humanos somos más complejos, sí, pero el principio, cuando se habla de supersticiones, es el mismo.

Algunas supersticiones típicas entre los jugadores

En la actualidad, todavía hay muchos jugadores que se dejan llevar por algún tipo de superstición. Por eso, existen todo tipo de costumbres que se llevan a cabo a la hora de jugar y, además, hay acciones aparentemente prohibidas. Del mismo modo, hay quien incluso realiza rituales o cuenta con amuletos de la suerte.

Así, por ejemplo, hay lugares en los que silbar o cruzar las piernas son acciones que cree que atraen la mala suerte. Contar el dinero mientras se juega, especialmente si se va ganando, tampoco está bien visto.

Por otro lado, no mirar a la pantalla mientras se juega a una tragamonedas se cree que atrae la buena suerte, algo que muchos jugadores siguen a rajatabla. Por otro lado, existe una enorme fijación por números concretos, como el 13, del cual se han explicado muchos motivos para justificar su mala fortuna. Otras cifras, como el 3 o el 7, parecen ofrecer el resultado contrario, motivo por el cual son los favoritos de muchos usuarios de casino.

La superstición todavía está muy arraigada, a día de hoy, entre los jugadores de póker, ruleta o blackjack. Estos siguen evitando silbar y llevan patas de conejo o prendas de color rojo para atraer la buena suerte. No obstante, no hemos de olvidar que todo está en nuestra cabeza y que, aunque podemos dominar la técnica y la estrategia del juego, no podemos hacer lo mismo con la suerte.