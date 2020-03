COVID-19 en Ecuador: Gabriela Pazmiño presenta síntomas de coronavirus Leer más

Gabriela Pazmiño Yépez se recupera en casa tras presentar síntomas de COVID-19. Pero no solamente ella: también sus hijos, Sarah, quien recientemente cumplió 15 años, Diego (9) y Martina (5). Esta última es fruto de su relación con Emilio Pinargote, de TC Televisión.

La empresaria y expresentadora de televisión cuenta lo ocurrido. El martes 17 de marzo empezó a sentir fiebre, dolor de cabeza y en los ojos y malestar en el cuerpo. El viernes publicó un clip en redes sociales en el que explica su situación a sus seguidores.

“El dolor en los ojos ha sido lo más fastidioso. Al día siguiente, mi hija Sarah cayó enferma, luego Martina y Diego. Dos noches no pude dormir por las molestias que sentía, estaba incómoda y con mucho calor”, expone.

Sobre sus hijos dijo que “ellos, quizá por su edad, se han recuperado más rápido". Pero su caso ha sido más fuerte: "Así como estaba tuve que hacer las tareas del hogar y atenderlos. No tenía ganas de comer. Perdí el gusto y el olfato. No sabía que ese era un síntoma de esta enfermedad”, comenta.

Por su trabajo, Pazmiño Yépez está al frente de grupos que distribuyen y brindan asesoramiento de productos para la salud: siempre se ha preocupado por su bienestar físico y el de su familia.

“Trato de fortalecer mi sistema inmunológico. Me considero una mujer fuerte”. Gabriela Pazmiño Yépez.

Pazmiño cuenta que llamó al 171, "el número que dicen se debe reportar si se tiene sospechas de coronavirus". Tras insistir en repetidas ocasiones veces consiguió una cita, "pero de nada sirvió porque cuando acudí al hospital Abel Gilbert, no me atendieron".

"Una doctora me dijo que estaba colapsado y que mejor me vaya a casa. Solo si me estaba muriendo me dejaban entrar”, agrega.

Sostiene que por su trabajo debió dar una capacitación en línea, “aunque no he sentido ahogos como lo han tenido algunas personas, sentí diferentes los pulmones; además estaba fatigada y con unas punzadas en el pecho. En algunos momentos respiraba más rápido. Considero que la ventaja ha sido que siempre he consumido suplementos”.

Con sus niños permanece en casa. “He evitado salir a la calle, cualquier compra o lo que he necesitado me lo han dejado amigos o vecinos en la puerta. Es lo mejor. Pienso que es una dolencia por la que vamos a pasar todos, hay que estar preparados física y espiritualmente”, dijo refiriéndose al coronavirus del que se han contagiado 1.823 personas en Ecuador.

