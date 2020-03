Gabriela Pazmiño: "Extraño y lloro por mi hermana"

La presentadora Gabriela Pazmiño de Bucaram se encuentra en Estados Unidos con su esposo, Dalo Bucaram y sus hijos, Dalia, Abdalá, Charlotte y María Gabriela.

Viajó de vacaciones durante 15 días y justo cuando estaba en ese país se enteró que no iba a poder volver debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

“Todo era un caos, no encontrábamos pasajes, solo uno o dos y no nos íbamos a ir unos y dejar a otros. Tampoco se puede salir a las calles, si se lo hace, lo hace uno, se permite coger solo uno o dos botellones de agua en los supermercados. Es terrible y desesperante. Extraño a mi hermana, María Fernanda, y Dalo a su familia, sé de la muerte de gente conocida. Nosotros mantenemos un ritual de limpieza para protegernos”, expresó desde la distancia.

Durante esta semana, Dalo cumplió 38 años. La presentadora comenta que lo celebraron para “despejarse la mente un poco. De lo contrario nos volvemos locos. Estamos esperando que esta situación tan horrible termine, que aparezca una cura, que se dé un milagro. Me levanto pensando a quién le puede suceder algo hoy. Oramos todas las noches. Lloro por mi hermana”.

Gabriela tomó la decisión de cerrar momentáneamente su negocio de hamburguesas. “Al principio quise hacer entregas a domicilio, pero luego dije que no, porque el personal también se iba a exponer a la enfermedad. No era justo para ellos ni para sus familias. Estaban preocupados por sus puestos de trabajo y por sus quincenas. Los tranquilicé. No quise que se perdiera material, así que lo doné a Solca o al hospital del Niño”.

Tenía previsto lanzar una línea de ropa y zapatos que llevará su nombre. Lógicamente todo ha quedado detenido, aunque las costureras trabajan desde sus casas. “Dejé comprada la materia prima”, añade.

Ella hace un llamado a que la gente deje de criticar tanto en las redes sociales. “No entienden que lo que ocurre en estos momentos no es por gusto. Debemos cambiar. Subo algo y enseguida me cuestionan, cada quien se desahoga como quiere. Lo hago porque me dan ataques de pánico. Es algo muy feo”.

Gabriela Pazmiño pide calma y mucha oración en esta crisis. Fue parte del programa 'En contacto' de Ecuavisa y se retiró de la TV para dedicarse a su familia. En su lugar quedó Gaby Díaz.