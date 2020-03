Marco Albuja: "Ya no tengo manos por la cantidad de veces que me las lavo"

Graduado en 1995, el doctor Marco Albuja es el presentador del programa 'Hacia un nuevo estilo de vida', que se emite los domingos a las 08:30 por Ecuavisa. Por la pandemia causada por el coronavirus, aparece no solo en ese espacio, además en los informativos y en la revista 'En contacto'. Siempre ha sido muy didáctico en sus presentaciones.

Usted es conocido, pero tras la aparición del coronavirus en Ecuador se volvió mediático con sus consejos médicos...

Mi programa tiene al aire 23 años, se emitió primero en Teleamazonas, luego en TC y en Ecuavisa llevo 15 años. No imaginé que algo así iba a ocurrir. Solo trato de que la gente entienda que el coronavirus vino para quedarse, como el virus de la influenza. No se irá, debemos aprender a vivir con él. Los expertos dicen que hay dos opciones: la primera, que puede hacerse más virulento; y la segunda, que baje la letalidad. Los virus no son seres vivos, se adaptan y, si matan a las personas rápidamente, ellos no sobreviven mucho tiempo. Deben mutar.

En su vida diaria, ¿aplica lo que enseña?

Totalmente. El único que sale soy yo. Mi familia no. Salgo eventualmente a grabar o hacer compras. Entro a la casa sin zapatos, el virus es muy difícil que subsista en la ropa, muere en una superficie seca. El jabón es su peor enemigo. Creo que ya no tengo manos, por la cantidad de veces que me las lavo. Soy padre de dos adolescentes, Nicolás y Lucas. Ellos entienden lo que pasa, somos superestrictos con la limpieza.

Las autoridades han pedido que nos quedemos en casa para evitar que el virus se propague, pero la gente no entiende.

La ignorancia es peor que el virus y esta se da en cualquier estrato social. Hay gente que cree que es mentira, ojalá no sea demasiado tarde cuando reaccione. El pedido de quedarse en casa no es una acción para matar el virus, sino para frenar el contagio con el fin de que nuestros hospitales tengan la capacidad para atender a la ciudadanía. El objetivo es que existan más recuperados, menos contagiados y muertos.

Además, entre más tiempo en casa, la parte económica se afectará más; si no quieren obedecer porque no les da la gana, después se morirán de hambre. La ignorancia es avezada, nos hace creer que no nos pasará nada. No es conveniente salir en estas semanas porque serán los picos más altos de gente que se contagió días atrás.

Según el doctor Albuja, el virus llegó para quedarse. cortesía

¿Dios, la naturaleza… están diciendo algo?

Soy un hombre creyente y, a pesar de que todo, se ve como un relajo completo, Dios tiene el control y esto pasará. Él nos está diciendo algo.

Después de esta pandemia, ¿cree que la humanidad volverá a ser la misma?

No creo que sea igual. Aunque muchos seguirán actuando de la misma forma y por ellos pagaremos el resto, los que hemos hecho conciencia. El virus nos está enseñando que debemos cambiar y que no juguemos con la vida.

¿Detener las actividades en el mundo ha servido para darle un respiro al medio ambiente?

Es una lección para los que contaminan el mundo. La fauna y la flora han vuelto a la normalidad, sin que la mano del hombre las dañe. A Venecia han regresado animalitos que no se veían desde hace tiempo porque no existe contaminación. Nos están diciendo que se puede trabajar, pero sin esa voracidad que perjudica.

¿Qué tiempo más seguiremos en casa?

Dependerá de nosotros. Los contagiados de ahora son muchos de aquellos que no hicieron caso antes del encierro. Los resultados de este se verán en unas dos semanas. Entre más rápido obedezcamos, mejor. Esperamos que la curva de infectados baje.

¿Qué tanto afecta el miedo en una situación como la que se vive?

Peleamos con la desinformación, con la ignorancia y con el miedo. Es grave porque baja las defensas. Yo no veo las redes sociales, solo páginas de información seria. Solo la duda mata a las personas, enferma y causa ansiedad.