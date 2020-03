Luisa Delgadillo: "He visto la muerte porque no podía respirar"

La comunicadora Luisa Delgadillo, de RTS, fue contagiada de COVID-19. Así lo confirmó. Para ella como para su familia "han sido días duros, pero gracias a la misericordia de Dios y a la protección y cuidados de nuestra amada madre del cielo sigo en pie de lucha", expresó emocionada y añadió que espera que pronto el mundo pueda despertar de esta pesadilla.

Luisa, quien es una de las periodistas más destacadas de esa cadena de TV, ha tenido fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y malestar general. "En un par de ocasiones sentí que se me cerraba el pecho. Ahí vi la muerte, pensé que no iba a amanecer. Fueron como dos crisis, no podía respirar pero el poder de la oración y el amor a mi hijo, Carlos Aníbal, sumado a las palabras de aliento de amigos y seres queridos me están ayudando mucho. Empecé con una afección a la garganta".

Ella tiene 50 años y Carlos Aníbal, 24. Madre e hijo son muy unidos. "Me sometí a la prueba, me dio positivo. Ya no fue necesario que Carlos Aníbal se la hiciera porque me dijeron que si yo tenía el virus, todos los demás también, una sobrina y una comadre que han estado en mi entorno. Carlos Aníbal es joven y fuerte. Tiene esa ventaja”, comentó la presentadora de 'La Noticia', quien se encuentra en casa recuperándose.

Carlos Aníbal es el único hijo de Luisa. Archivo

Los médicos le preguntaron que si padecía de otras enfermedades, como diabetes y presión alta. "Cuando les respondí que no, me dijeron que le dé gracias a Dios". Tiene fe en que esta pandemia pronto será superada por el mundo y Ecuador.

"Mi hijo es mi gran apoyo, ha estado muy pendiente de mi estado, es mi luz y mi fuerza. La recuperación también está en la cabeza, la paciencia es parte de ella. En estos días he leído la Biblia, he rezado el rosario, siempre lo hago. Dios nos está pidiendo que nos acerquemos a Él", concluyó.

El fin de semana, otro comunicador, Rafael Cuesta, de Canal Uno, dio a conocer que estaba enfermo con coronavirus. El jueves 19 de marzo le hicieron el examen y el viernes 20 el Ministerio de Salud Pública le notificó que los resultados eran positivos. Cuando se supo "lo peor había pasado", manifestó. Ya se encuentra mejor, "pero triste por la muerte de la gerente de la empresa, Meche Gómez".