COVID-19 en Ecuador: Gabriela Pazmiño presenta síntomas de coronavirus

Gabriela Pazmiño: "Extraño y lloro por mi hermana" Leer más

La expresentadora Gabriela Pazmiño Yépez dio a conocer, a través de redes sociales, que presenta síntomas de COVID-19, un virus que en Ecuador ha contagiado a 1.627 personas. Sin embargo, la empresaria alentó a sus seguidores con un mensaje cargado de positivismo.

“No tengan miedo al coronavirus. Mucha fe, sistema inmunológico elevado y enfrentarlo con todas tus fuerzas físicas y espirituales”, escribió en el mensaje que acompaña al clip difundido este viernes 28 de marzo de 2020, en el que también cuenta su situación.

En el audiovisual, que acumula más de 24.000 reproducciones en Instagram, Pazmiño explica que ella y sus hijos tienen algunos de los síntomas: hace 10 días comenzaron a sentir fiebre, dolor del cuerpo y cansancio; la única diferencia es el tipo de tos, advierte.

Coronavirus: "Todo va a salir bien", dice la modelo Eugenia Silva Leer más

Además, compartió su experiencia sobre las prueba. “Llamé a los médicos para que me hicieran la prueba, me dieron un turno, pero el día que fue a la consulta no quisieron atenderme. Aún no entiendo cómo hacen esas personas para que las revisen”, agregó.

Pese a esto pidió a sus 59.158 seguidores mantener la calma y sobre todo la fe: “la fortaleza de tu ser es la que saca a tu familia adelante. Mucha oración para el mundo entero”, finalizó .