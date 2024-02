Dua Lipa arrasa con Training Season

Alcanzar más de un millón de ‘me gusta’ en 17 horas en su cuenta de Instagram dan cuenta de que el tema Training season de Dua Lipa se proyecta como un gran éxito. La superestrella del pop internacional ganadora de tres premios Grammy y seis Brit, lanzó el jueves 15 de febrero el segundo sencillo de su próximo álbum que se espera para este año.

Milei VS. Lali Espósito: El presidente convierte a la artista en blanco de críticas Leer más

(Te invitamos a leer: Shakira anuncia nuevo álbum en marzo al igual que otras dos divas pop)

“Había tenido una seguidilla de citas fallidas y la última había sido el colmo. Fui al estudio la mañana siguiente y Caroline (Ailin) y Tobias (Jesso Jr.) me preguntaron cómo había ido todo e inmediatamente dije ‘Training season is over’ y, como en las charlas del ‘día después‘ con tus amigos, nos reímos mucho. Todo tomó forma a partir de ahí”, dice respecto a cómo nace la canción.

Dua Lipa en "Training season" literalmente dijo: "soy talentosa, bonita, inteligente y exitosa, y quiero alguien a mi altura, ¿vas a poder?"



¡Gritalo reinota! ¡Qué tú te mereces todo! ... ¡Y lo sabes de mujer! pic.twitter.com/xSh6eb7nQk — Thal (@thalmusa) February 16, 2024

Y agrega: “A pesar de que se trata obviamente de esa sensación que llega cuando estamos cansados de decirle a la gente, específicamente a los hombres, cómo salir con una, también se trata de que mi temporada de entrenamiento terminó y de mi crecimiento con cada experiencia".

Los chicos aún escuchan The Beatles Leer más

(Te puede interesar: Universal Music Vs. TikTok: Lo que provoca la guerra musical)

Asegura que nunca se sintió más segura de mí misma, clara o empoderada. "Y aunque la temporada de entrenamiento nunca termine para ninguno de nosotros, comenzamos a ver la belleza de encontrar a esa persona con la que experimentarla. Dejamos de buscar a los aprendices y nos interesamos más en tener a alguien con quien crecer”, reflexiona.

El video, que ya está disponible, está dirigido por Vincent Haycock. Este abre con el correo de voz de Dua inundado de mensajes que incluyen pedidos de una segunda oportunidad. A medida que avanza la canción, la cantante aparece sentada sola y rodeada de hombres que compiten por su atención, mientras la habitación comienza a girar de forma caótica.

Training season fue escrita por Dua Lipa, junto a Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. y Kevin Parker de Tame Impala, y contó con la producción de Parker y Harle.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!