Shakira anuncia nuevo álbum en marzo al igual que otras dos divas pop

Esta noticia es simplemente una melodiosa coincidencia. Tres de las artistas pop más grandes de la industria han decidido estrenar sus álbumes de estudio en marzo de 2024. Esto ya está provocando una gran expectativa por lo que viene en el tercer mes del año, puesto que son grandes regresos.

Ariana Grande fue la primera en dar a conocer que luego de dos años vuelve con un disco más cercano al house, sin olvidarse del R&B. La semana pasada tanto Beyoncé como Shakira aprovecharon el Super Bowl para confirmar que viene en camino sus tan esperados discos. Demostrando que son gandes estrategas para la difusión de su carrera.

Pero este 2024 no son los únicos álbumes que moveran los charts. Dua Lipa y Taylor Swift también tienen discos por estrenar.

A continuación los detalles de cada proyecto que tiene a millones de fans expectantes.

Ariana Grande prepara el estreno de su nuevo disco Eternal Sunshine Cortesía

Eternal sunshine, 8 de marzo (Ariana Grande)

Luego de poner Yes, And? en línea el pasado mes de enero, la cantante y actriz reveló que el segundo viernes de marzo llegará a plataformas su séptimo trabajo de estudio. Ariana no había lanzado música desde el año de la pandemia, con Positions. Eternal Sunshine es el nombre del proyecto que contiene 10 temas. Se espera que con este trabajo ahonde en los sentimientos y procesos que vivió luego de su divorcio Dalton Gómez.

Portada de 'Las mujeres ya no lloran' de Shakira. Cortesía

Las mujeres ya no lloran, 22 de marzo (Shakira)

Si hay una artista que se ha hecho esperar es Shakira. La barranquillera dio a conocer - al fin - la fecha exacta de su rumorado noveno disco. Este lleva por nombre Las mujeres ya no lloran, una de las frases más representativas de la Sesión #53 junto al productor argentino Bizarrap. Este proyecto llega luego de siete años y desde hace 2020 ha publicado sencillos pero el disco que tenía pensado pudo haber cambiado en el camino, luego de su ruptura con su exesposo Gerard Piqué. Así que, aunque hay varias canciones publicadas, aún se desconoce si todas entrarán en el LP.

De ser así ella ya tendría medio disco en plataformas y quedarían algunas cuantas por descubrir. Me gusta (ft. Anuel AA), Girl like me (ft. Black eyed peas), Don't wait up, Te felicito (ft. Rauw Alejandro), Don't you worry (ft. Black eyed peas), Monotonía (ft Ozuna), Sesión #53 (ft. Bizarrap), TQG (ft. Karol G), Acróstico, Copa vacía (ft. Manuel Turizo) y El jefe (ft. Fuerza rígida) son las canciones publicadas como sencillos bajo el sello Sony Music.

En Instagram dio a conocer varias portadas de disco junto a un mensaje de agradecimiento. "Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola, sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”.

Porta de de Texas hold 'em, sencillo de Beyoncé. Cortesía

Renaissance Act II, 28 de marzo (Beyoncé)

Ya tenía en aviso a sus fans que luego de Renaissance Act I Beyoncé presentaría su segunda parte, pero nadie vio venir que sería en un género completamente nuevo para su carrera. Con Act II la artista texana se adueña del country, sonido que representa a su estado y que históricamente fue creado por los esclavos afroamericanos. Con el pasar del tiempo este género se convirtió en un símbolo de la nación desplazando a sus primeros intérpretes.

La primera pista la dio en la pasada gala de los Grammy cuando llegó vistiendo un sombrero vaquero y un corbatín de cuero. También vale mencionar que los artistas de country, folk, bluegrass y americana han experimentado recientemente un aumento en popularidad, con artistas como Morgan Wallen, Noah Kahan , Zach Bryan y Kacey Musgraves.

Hasta el momento solo ha presentado dos canciones Texas hold 'em y 16 carriages. El resto de canciones se podrán escuchar hasta el 28 de marzo.