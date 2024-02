Selena Quintanilla: Su asesina mueve las fichas de la historia

“Quería matarme yo, no a ella”, es la reveladora frase que suelta Yolanda Saldívar, acusada por el asesinato a la cantante Selena Quintanilla hace 29 años.

Fue un 31 de marzo de 1995 cuando ocurrió el fatídico hecho. Una llamada alertó a la Policía de que Selena había sido herida, por nada más y nada menos que por una de sus personas de confianza. Para ese entonces, Yolanda había pasado de ser la presidenta de su club de fans a su mano derecha en cuanto a artículos de souvenirs. Pero esto provocó la presunta malversación de fondos por la cual la artista discutió con la enfermera.

Yolanda tiene ahora 63 años, de los cuales la mitad los ha pasado tras las rejas. Fueron 200 mil dólares los que se habría sustraído. Y cuando discutieron, ella había llevado el arma para hacer una autolesión que Selena impidió.

El próximo año se cumplen 30 años del crimen y Yolanda podría pedir libertad condicional, tal como se lo dictaminó en abril de 1995.

Aunque esta es la versión oficial, la nueva serie documental promete contar la otra verdad de la historia. Además de explorar el trágico momento, Selena & Yolanda: The secrets between them busca examinar la psicología y motivaciones de Saldívar, así como las consecuencias emocionales y legales que la siguieron.

Se estrenará en el canal de criminología de NBCUniversal, Oxygen True Crime, el próximo 17 y 18 de febrero, y solamente cuenta con dos episodios. Sin embargo, la docuserie también estará disponible al día siguiente de su respectiva emisión, vía streaming, desde Peacock, la plataforma de la compañía estadounidense.

Yolanda y Selena en 1994. Cortesía

Su vida en la cárcel

Este documental asombra porque Yolanda nunca ha querido pronunciarse ante los medios, incluso cuando esta historia se ha llevado a la televisión y el cine.

Sus días los pasa mayoritariamente en su celda, que está en la Unidad de Mountain View en Gatesville, en Texas.

Pero el año pasado Yolanda comenzó a responder correos electrónicos y aclaró que sería su familia la que se contactaría con los medios. Así lo reveló el programa Siéntese quien pueda, en el mes de agosto de 2023.

“Gracias por su correo electrónico. Actualmente, no estoy interesada en hacer entrevistas o videos o similares. Mi familia es quien maneja todas mis entrevistas y asuntos legales que vienen pronto en 2025”, se lee.

Las fans de Selena que están allí condenadas varias veces la amenazaron de muerte y por eso, debe mantenerse apartada. Suele hacer trabajos de conserjería.

Podría buscar libertad

Saldívar ha pedido en varias ocasiones a la Corte de Apelaciones Penales de Texas que acepte una petición que impugne su condena. Ella afirma que la petición se presentó en el 2000 ante el Tribunal de Distrito 214, pero nunca se envió al tribunal superior. Su solicitud fue recibida el 31 de marzo de 2008, en el 13 aniversario de la muerte de Selena. El 2025 sería una segunda oportunidad, aunque ella tenga una condena de cadena perpetua.

Según las investigaciones su versión nunca fue cierta

Ni la familia ni los fans de Selena creen en las palabras de la exenfermera. Las investigaciones demostraron varias incongruencias en sus palabras, puesto que el arma que asegura se disparó por error no puede activarse sin una presión de 11 libras sobre el gatillo.

Saldívar asesinó a la reina del texmex con arma de fuego de calibre 38 con 5 tiros. La bala que cayó en el hombro de la artista la hizo desangrar puesto que atravesó la arteria.

Abraham Quintanilla, padre de Selena. Cortesía

La versión de la familia

Abraham Quintanilla, el padre de la leyenda tejana Selena, criticó la realización del documental que tendrá como lanzamiento.

En una entrevista con el sitio de celebridades TMZ, Quintanilla dijo que ni él ni nadie de su familia estuvo involucrado en la serie de dos partes Selena & Yolanda: The Secrets Between Them. También cuestionó que sus productores hayan entrevistado a Yolanda Saldívar, quien ahora cumple cadena perpetua por el asesinato de la cantante, que ha mentido repetidamente en el pasado y que no tendrá credibilidad ante los espectadores.

En los vídeos promocionales, el canal Oxygen True Crime dijo que su entrevista en la prisión con Saldívar marca la primera vez en más de dos décadas que la reclusa habla frente a la cámara sobre el tiroteo. Los Quintanilla finalizaron este contacto con una sólida frase que deja en claro su posición: “No queremos tener absolutamente nada que ver con Yolanda”, reporta TMZ.