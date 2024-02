Unwritten, de Natasha Bedingfield, lanzada en 2004 es la canción más viral de la última semana.

Han pasado 20 años desde que este tema alegre y optimista, con una tonada pop muy pegadiza, llegó a los oídos del mundo. Pero hay una razón muy particular para que ahora esté en los charts de Reino Unido, México y, por supuesto, Ecuador.

Y es que la canción es parte del soundtrack de la película Con todos menos contigo, y es tan importante en la historia, que ha vuelto a calar en el público. Ya sea a todo volumen (en el guion) a través de los auriculares de Glen Powell mientras duerme profundamente en un avión, o pasando por los labios de Sydney Sweeney mientras cuelga de un helicóptero sobre un puerto australiano, Unwritten es el arma que a menudo se utiliza en la película.

La canción ha tenido un aumento del 250 % en las reproducciones diarias en su video musical y ha vuelto a entrar en las listas tomando un nuevo significado más allá de la nostalgia. “Todos los días me envían videos de personas cantándola a todo pulmón. Es una de esas canciones que se siente bien cantar”, le dijo la intérprete a GQ.

Su estilo del humor se hace evidente en su cuenta de Instagram, en donde ha compartido memes y clips virales con las personas que se han vuelto a apoderar del tema. “Gracias a Will Gluck por esta linda sorpresa de poner mi canción en tu película”, le dijo al director de la cinta acompañada de una serie de notas y rankings, además de su reacción al ver salir su melodía en el largometraje.

Sobre la incursión de Unwritten, que es la canción de calma del personaje de Glen Powell, explicó que primero fue para una escena, pero luego decidieron extenderla en casi cada escena. “Recibo muchas solicitudes para que mis diferentes canciones aparezcan en películas, pero me encanta cuando es una comedia romántica porque realmente soy una fanática de las comedias románticas. Mis editores dijeron que se está usando mucho".

Cantaron la canción en cada escena”.Natasha no es la única inglesa que ha visto revivir uno de sus éxitos gracias a una película. Un mes antes, Sophie Ellis- Bextor consiguió un logro similar con Murder on the dancefloor, al ser tema final de Saltburn, protagonizada por Jacob Elordi.