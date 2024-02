Usher acaba de entrar en su etapa más sensual, tanto en lo musical como en lo físico. Su torso desnudo y su buen estado físico dejan ver que está mejor que nunca. Pero el durazno que sostiene en la mano, en la foto de portada de su nuevo álbum, Home coming, adelanta que habrá un jugoso sex-appell. La misma fruta que acaba de presentar para las fotos de la nueva campaña masculina de SKIMS, de Kim Kardashian. Además de ser tendencia en redes sociales estos últimos días por las ardientes imágenes.

Estos días están llenos de expectativa y pocos datos, pero el rey del R&B sabe que está por vivir el fin de semana más importante de su vida. Su noveno álbum y su presentación como la gran estrella del Super Bowl lo tienen entusiasmado. Este último se llevará a cabo el domingo 11 de febrero, mientras que el disco ya estará desde mañana en plataformas.

'Argylle': Henry Cavill y Dua Lipa se convierten en espías Leer más

La noticia la dio Apple Music, el gran anunciante del show del medio tiempo.

“Hemos puesto mucha reflexión y creatividad en este nuevo álbum para contar una historia que esté abierta a la interpretación y que conectará con la gente de diferentes maneras. Sé que esto ha tardado mucho en llegar para mis fans y lo que diré es que todo lo bueno llega a quienes esperan. Quiero que lo disfrutes una vez que lo escuches”, señala al revelar la portada.

Aunque este ‘home coming’ (regreso a casa) lo viene preparando desde el 2016, fue hasta el 2023 que comenzó a revelar poco a poco detalles. Su hija es protagonista de su último video, Ruin, y su sonido se ha volcado a la esencia del R&B que lo vio nacer como artista en 1994 con su álbum homónimo.

Son ya 30 años en la música y este paso por el medio tiempo es la gran prueba de su carrera y su legado.

“Quiero que aquellos que han formado parte de este viaje sientan que es una celebración para todos nosotros, desde el principio hasta este momento”, añade el artista. Haciendo una conexión perfecta con la gira denominada Past, present, future, que emprenderá en agosto.

Este domingo tendrá exactamente 15 minutos para hacer un repaso de sus éxitos -aunque aún no esté confirmada ninguna canción- pero se prevé que canté Yeah!, My boo, Good good y Burn.

Belinda relanza su carrera como solista con tema dedicado a Nodal Leer más

Ansioso e inspirado

El artista, de 45 años, le confirmó a Entertainment Weekly que no está nervioso, pero sí muy ansioso por su actuación. Este show también significa la culminación de su residencia en Las Vegas, que duró dos años y tuvo 100 espectáculos. El Super Bowl será su espectáculo número 101 y, por lo tanto, un momento para “finalmente celebrar” lo que logró.

Usher es un estratega. Y sabe que tiene en sus hombros una gran responsabilidad para poder llevar al máximo nivel su acto, puesto que será comparado con las estrellas que en el pasado asistieron. Tales como Prince, Michael Jackson, Jennifer López y Shakira, y Beyoncé, entre otros. Pero dice que está especialmente inspirado por el cartel principal del año pasado.

“Lo de Rihanna fue ardiente por la coreografía y la forma en que hicieron algo que parecía un concierto”, explica. “En realidad, fue una gran inspiración para comenzar a pensar en mi programa. Los que vinieron a mi residencia, saben que se trataba de estar inmerso en una experiencia que incluye todas estas cosas que no necesariamente van juntas”, citando la cultura de Atlanta, donde fue descubierto, así como de Los Ángeles y la teatralidad de Broadway.

Ahora bien, hay que esperar al domingo para ver cómo este show armoniza el encuentro entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers.

Su legado lo respalda

Desde finales de la década de 1990, Usher ha sido un nombre dominante en la industria de la música. Después de Usher (1994), lanzó su segundo álbum, My Way, en 1997. El álbum, que incluía los sencillos Nice & slow, que se convirtió en el primer éxito número uno de Usher. Y así fue como llegó a vender más de 7 millones de copias. Usher fue rápidamente elogiado por su voz fluida y melodías adictivas, y llamando la atención por incorporar temas sexuales en sus canciones, actuaciones y videos musicales. Un ícono sexual desde siempre.

Una década después llegó Confessions, superando los 20 millones de copias. Y así llegó a ser uno de los nombres más representativos de la década del 2000.Resumiendo su gran listado de premios se destaca por haber ganado ocho premios Grammy y 19 premios Billboard Music Awards, entre otros honores.

Justin Bieber junto a Usher en 2011. Cortesía

Bieber podría sumarse

La estrella había estado insinuando su regreso en Instagram desde principios de enero de 2024 y, recientemente, compartió fotos de sí mismo ensayando para sus presentaciones.Aunque Bieber celebró un concierto sorpresa en Toronto, Ontario, hace pocos días, donde realizó un set acústico de 30 minutos, sus fans siempre esperan más. Ahora que Usher, su mentor artístico, estará en el medio tiempo ha crecido el rumor de que juntos canten Somebody to love y Peaches.

Martin Garrix cambia su concierto en Ecuador a diciembre Leer más

Más que un disco, una reinvención

Usher está teniendo un febrero muy ocupado. Como abreboca de su nuevo proyecto, presentó el tema Ruin, canción con tintes afrobeats.

Expreso Playlist: Blanko pide 'Exxxclusivity' Leer más

El sencillo producido por Pheelz llegó con una imagen seductora, que fue filmada íntegramente con un iPhone 15 Pro y fue dirigida por Dave Meyers, quien anteriormente dirigió los videos de Usher U remind me y Risk it all.

Coming Home llega a los oyentes el 9 de febrero. El proyecto es el noveno álbum de estudio de Usher y es el primero que lanza de forma independiente, por lo que su esencia está plasmada de principio a fin. Es un asunto repleto de estrellas a lo largo de las 20 pistas, ya que reclutó a Latto, Burna Boy, 21 Savage, The-Dream, H.E.R., Summer Walker y Jung Kook, de BTS, para que lo acompañaran en el viaje.

“Puse mucho corazón y tiempo para asegurarme de que esto estuviera bien seleccionado. Algo que se sintió como este próximo gran capítulo de mi vida. Es la próxima frontera, el próximo capítulo de mi legado”, dijo el cantante de Love in this club sobre el álbum en una entrevista reciente con Club Shay Shay.

48 horas después, Usher se hará cargo de la Ciudad del Pecado y subirá al escenario para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en el Allegiant Stadium. Es el cierre e inicio perfecto de una nueva etapa.