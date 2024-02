Universal Music Vs. TikTok: Lo que provoca la guerra musical

Se dice que, al final, los afectados son los mismos de siempre: los artistas. Sobre todo los más pequeños que, con la ilusión de triunfar y de que su música llegue a todo el mundo, acceden a las ofertas que les plantean las grandes discográficas multinacionales.

Al inicio, todo aparenta ser beneficioso para los intérpretes. Pero con el paso del tiempo, como en cualquier modelo de negocio, siempre prima lo que puede ganar la compañía económicamente. Y eso los deja a ellos y a su arte en segundo plano.

Hace unas semanas, Universal Music informó que retiraría todo su catálogo musical de TikTok tras no llegar a un acuerdo financiero justo para sus clientes. Todo esto luego de que finalizara el contrato que habían firmado por tres años.

Se habla de proteger la creatividad y promover el talento, pero en realidad lo que se ve es a dos grandes empresas pelearse por el pedazo de pastel más grande. No solo los músicos que están firmados directamente con esta disquera han sufrido la eliminación de sus canciones de la red social, sino que al Universal ser un conglomerado, es dueño de otras empresas como, por ejemplo, de distribución, las cuales son utilizadas por otros.

Está el caso del ecuatoriano Álex Ponce, quien está firmado por la compañía Neon 16. Antes de eso, en 2023, el cantante lanzó Plan, su canción más famosa y viral hasta la fecha. Para distribuirla a las diferentes plataformas, usó una empresa perteneciente a Universal. Ahora, el tema ya no se puede escuchar en TikTok.

EXPRESIONES se comunicó con el equipo del artista y, aunque tuvo predisposición para compartir su opinión por lo sucedido, sus múltiples viajes durante estos días a México, Colombia y Miami lo impidieron.

TikTok habla de su capacidad para promover a un artista y convertir sus tendencias en reproducciones directas en las plataformas de streaming. Pero ¿la exposición y la viralidad son suficientes para pagar las cuentas?

Feid. Cortesía

Algunos de los artistas que ya no se pueden escuchar en TikTok son Aitana, Karol G, Sebastián Yatra, Greeicy, Taylor Swift, The Weeknd y Ariana Grande. Hay otros que no quieren perder la lucha.

Si alguien logró que TikTok sea su herramienta principal de promoción fue Feid. Muchos de sus grandes hits empezaron a viralizarse en esta plataforma hasta llegar a las playlists más populares de los diferentes servicios de streaming, así como charts radiales. Después del anuncio que hizo su disquera, el colombiano ha estado publicando una serie de videos usando sus temas, pero en otras versiones y con otros ritmos.

Uno fue utilizando inteligencia artificial con su voz y así no tienen por qué bajarlo. En este escribió: “Despistando a don TikTok”. En los comentarios también se leen cosas como: “Feid vs. Universal Music”. Al 90 % de los videos del artista le han removido el sonido.

Para los que están empezando

Las reglas del juego en la industria musical están cambiando. No se puede confiar en una sola plataforma o en una sola manera de promocionar música. Por eso, a los artistas que están empezando les compartimos dos tips que pueden resultar útiles:

Crear y mantener una comunidad de forma directa a través de un canal de WhatsApp, Instagram o Telegram. También, enviar newsletters es una excelente herramienta para estar conectados con sus fans.

Buscar lugares que no los puedan silenciar y soltar la idea de seguir un algoritmo que los esclavice con lo que deben hacer, cuándo y cómo. No hay nada mejor que los encuentros cara a cara con la gente.

Joaquina: “nos pondremos creativos”

“Esto es algo que desafortunadamente se escapa de mis manos, pero no se olviden de mí. Nos pondremos creativos por aquí”, dijo Joaquina en un video tras conocerse públicamente la noticia de la retirada del catálogo musical de Universal Music de TikTok.

Joaquina. Cortesía

Luego, empezó a subir otros en los que contaba que estaba buscando sus canciones, pero en otras versiones, como las de en vivo, y así no habrá problema con la red social. También bromeó que iba a seguir los pasos de Feid, porque quiere que su música se siga escuchando.

Opiniones

El concepto de verdadero fan

Begoña Elguezabal. Cortesía

¿Realmente la necesitamos? Quizá si nunca hubiese aparecido, la industria tendría otros ideales, otros intereses más allá de la viralidad. Esta es la oportunidad perfecta para reforzar un concepto que, lamentablemente, TikTok ha ayudado a perder: el del verdadero fan. Ese que sigue al artista en cada paso que da, que lo escucha sin importar dónde tenga que buscarlo”.

Begoña Elguezabal, Especialista en contenidos musicales. Ha trabajado con artistas como Karol G, J Balvin y Nathy Peluso.

Los grandes nombres no los necesitan

“A pesar de las razones por las que Universal tomó esa decisión, el hecho es un gran precedente para que los artistas tengan más ingresos por su música. Al final, no es justo que deban promocionar una marca que vive por su música. Se supone que la disquera lo hizo por los ingresos de todos los artistas, sumando a todo el grupo que tiene, pero en realidad no están velando por ellos, porque sé de primera mano que ni siquiera recibieron una notificación de lo que sucedería.

Lilian Cázares. Cortesía

Al final, los grandes nombres no necesitan de estas plataformas, pero la gran mayoría no genera las mismas cantidades que ellos. Les quitan la oportunidad a los pequeños que están ganando algo a través de eso, aunque no sea mucho, y ahora están en cero. Yo pienso que ya no volverán a estar esas canciones en TikTok”.

Lilian Cázares, Consultora de marketing musical. Trabaja principalmente con artistas independientes y con disqueras como Universal México.

