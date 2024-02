C. Tangana: Y el valor de la fidelidad

Muchos medios de comunicación españoles han retratado el documental 'Esta ambición desmedida' como una confirmación de que C. Tangana es un pesado, un divo y un narcisista. Que a pocos les cae bien.

Y aunque la sensación de ser una persona creída y un artista indescifrable es válida, no es lo único que cuenta la producción. Un mensaje a resaltar, aunque suele ser repetitivo, es la importancia de ser fiel a uno mismo en una industria frágil en la que muchas veces las opiniones externas pesan más.

La de C. Tangana no es la única historia en la que un cantante tiene una propuesta y todos a su alrededor la han querido sabotear o no creen en ella. En casos cercanos a él geográficamente, Aitana ha contado más de una vez cómo su discográfica no quería que 'lance Mon Amour Remix'. Ella creyó tanto en el poder que tenía el tema y fue ese el que le abrió las puertas de toda Latinoamérica.

'El Madrileño', álbum por el que casi nadie apostó, se convirtió en el más importante en la carrera del cantante español. ¿Qué pesa más la visión del artista o lo que dicta el mercado?

Su manera de ser no tiene que ver con el talento. Y si algo ha demostrado C.Tangana es que es una persona creativa, empresarial y segura de su trabajo. A continuación, le compartimos los detalles de este documental.

Miedo al directo

Después del éxito que tuvo 'El Madrileño', convencieron al artista que debía de hacer una gira pese a que él siempre repetía: “Yo soy un creador, no un intérprete”. Durante el documental, varias veces dijo que no se sentía cómodo cantando en vivo, sin embargo el 'Sin cantar, ni afinar Tour 2022' fue una realidad. Con más de 35 personas en escena, ese fue el primer obstáculo que enfrentó el artista ya que eso provocó que los costes del show incrementaran y la logística se vuelva un poco más complicada. No quería que fuera un concierto y ya, sino que la gente sintiera que estaba en una fiesta.

Comenzó en Málaga, y con altos y bajos, llegó al Wizink Center de Madrid. A nivel producción y sonido, no fue un buen espectáculo, pero el público no lo notó. Sin embargo, eso provocó que C. Tangana quiera desistir de continuar con la gira que estaba por empezar en América Latina.

Su tour musical. Cortesía

Al final, viajaron, pero fueron con menos músicos, lo que aligeró todo el movimiento. El primer concierto programado en Santo Domingo, República Dominicana se canceló por una tormenta. Luego, se dirigieron a México para tocar en varias ciudades.

El primero, que fue en la capital, salió como lo esperado. A todos se les subieron los ánimos que venían por el suelo. También se presentó en Colombia y Argentina. La gira fue un éxito, aunque las ganancias no fueron las esperadas.

Número Vs. Discurso artístico

En febrero de 2020, el artista estaba en Cuba haciendo grabaciones para lo que sería su nuevo disco. Muchas conversaciones alrededor de este lanzamiento que al inicio se iba a llamar 'Disco Latin', y terminó siendo 'El Madrileño'.

La discográfica a la que pertenece C.Tangana no estaba convencida de esta producción, y querían que publique un disco de rap. Es aquí cuando se enfrentan los números vs. el discurso artístico, el cual él defendía y aseguraba lo tenía muy claro.

“El marketing me ha desprestigiado como artista. Yo sé que soy uno de los mejores artistas de esta generación”, soltó en una charla con Kigo Elósegui, su mánager. Una de las razones por las que sostenía que debía de sacar un CD más experimental era porque añoraba dejar algo con lo que se pueda afiliar, así tenga 40 hits que pueden pasar de moda más rápido.

Un año después, en febrero de 2021, sale 'El Madrileño', conformado por 14 canciones. Por una semana fue el álbum más escuchado en todo el mundo según los datos compartidos por Spotify.

'Esta ambición desmedida'. Cortesía

Nominación y mucha publicidad

'Esta ambición desmedida', una tragedia en tres actos, como reza en la descripción está nominada a los Premios Goya 2024 en la categoría de Mejor Película Documental. La gala se celebrará el próximo sábado 10 de febrero. Esta producción se estrenó primero en todos los cines de España, y luego pasó a la parrilla de contenidos de la plataforma Movistar Plus. Madrid está empapelada con publicidad que muestra la cara de C. Tangana en distintas estaciones de metro y en las calles.

