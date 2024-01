Christian Meier regresa con un viejo amor

Al revisar las telenovelas más destacadas de los años 90 y 2000, es imposible pasar por alto el nombre de Christian Meier (53). Luz María (1998), La mujer de mi hermano (2005), Luna, la heredera (2004), La tormenta (2005), Doña Bárbara (2008) y La malquerida (2014) son algunos de los títulos en los que el actor peruano ha participado y por los que se ha llevado gran reconocimiento internacional.

Y aunque es una de sus facetas artísticas más aplaudidas, lo cierto es que su carrera en el mundo del entretenimiento empezó en la música.

Hoy, ha decidido poner fin a las interminables horas en sets de grabación para dedicarse por completo a su proyecto como solista, el cual retomó oficialmente en 2020.

He vuelto a casa es el nombre de su nuevo álbum que contiene nueve temas y retrata su proceso y deseo de establecerse en un lugar donde pueda llevar una vida más cotidiana. En conversación con EXPRESIONES, Christian Meier comparte detalles de sus planes.

Así es su regreso a casa

¿Cómo ha sido volver a la música en estos tiempos en los que la industria ha cambiado tanto?

Volver ha sido muy lindo en todo sentido. Volver a la industria musical y retomar lo que hice toda mi vida antes de convertirme en este actor famoso que la gente conoce. Volver a sentarme a escribir canciones, ir al estudio y grabar ha sido una inyección de vida y de energía que, por cuestiones del destino, tenía apartado. Pero al regresar, me he encontrado con un mercado musical que ya conocía, aunque no formaba parte de él. Es muy diferente a la época en la que edité mi primer álbum. Los discos físicos ya son casi inexistentes y todo se maneja por streaming. Lo bonito es que lanzas algo y simultáneamente el mundo lo disfruta al mismo tiempo. Eso es lo mejor que puede pasar. Las redes sociales también han puesto lo suyo y por eso mantener un buen equipo de comunicación digital que esté en contacto con la gente que te sigue y que arme estrategias para captar nuevo público, es imprescindible. Tuve que abrir una cuenta de TikTok, que era algo que no tenía en mis planes (risas).

¿Se ha sumado a la infinidad de ‘challenges’ de baile que hay en la plataforma?

Tú sabes que cuando abrí mi TikTok hace un par de años, la biografía que puse decía: “No esperen bailecitos”. El año pasado, en un día cualquiera, lancé el remix de Deja vu, una canción de este álbum, y mi hija me pidió que le permitiera grabarme. Con mi canción de fondo, me hizo bailar en varios lugares de la ciudad donde vivo, Los Ángeles, y eso reventó. A las pocas semanas me fui a Europa e hice otro video igual allá. Después de días, ya tenía millones de reproducciones. Ha sido muy divertido. Básicamente, lo uso para promocionar mi música, no lo uso para hacer tendencias ni nada de eso.

¿Cuánto tiempo le ha tomado volver a casa?

Me ha tomado casi quince o veinte años, que fue cuando empecé a viajar incansablemente por mi trabajo como actor. Fue a finales de 2019 cuando empecé a sentir la necesidad de tener un lugar y parar. Sentí que había ciertas cosas que me faltaban. Vivía nómadamente. No encontraba momentos para disfrutar de mi tiempo libre o de las cosas que yo había podido adquirir a lo largo de los años gracias a mi carrera. Y, obviamente, cambiar constantemente de un país a otro también complicaba la posibilidad de establecer una relación con alguien.

¿Cómo vivió la búsqueda de asentarse en un sitio?

Comencé a buscar un lugar donde pudiera sentirme cómodo y echar raíces. Quería empezar a seguir una rutina hogareña, incluso viviendo solo, que me permitiera levantarme en mi propia cama, cocinar unos huevos fritos en mi cocina, cuidar mi jardín y hacer mis compras en el mercado. Disfrutar de eso por lo que había trabajado tantos años. Cuando comenzó a suceder, empecé a disfrutarlo. A mi parecer, la pandemia me ayudó a que lo siguiera disfrutando. Fue en ese momento cuando retomé el escribir canciones y pensé: ‘Wow, todo esto tenía que suceder para que, veinte años después, esté viviendo esto’.

En los años anteriores, ¿escribía aunque no estuviera lanzando nueva música?

No, lo había dejado completamente. Estaba casi divorciado de la música, porque tenía tanto trabajo que no me permitía pensar en otra cosa. Lo único que hacía era estar inmerso en estos proyectos de actuación. No encontraba un momento de inspiración ni uno en el que me pudiera sentar con calma a hacerlo. Tampoco quería forzar las cosas y volver por volver. El día que volviera tenía que sentirme 100 % comprometido. Hice un pequeño experimento en el año 2016, un álbum recopilatorio (Nada ha cambiado), pero yo no estaba entusiasmado con el proyecto, era más de otros que mío.

Ecuador, un país especial

Christian asegura que le pasa algo muy bonito con el país y es que fue el primer sitio que recibió su música, después de Perú. Recuerda que en 1996 lo invitaron a unos premios y ahí interpretó Carreteras mojadas, su primer hit, tema del disco No me acuerdo quien fui (1996).

“Han sido muy generosos conmigo desde el primer día. Me muero de ganas de presentarles mi nuevo show”, señala.

Esa primera etapa

La música fue en él una inquietud que se evidenció desde los 12 años, con su participación en algunas bandas, cantando y componiendo.

Su carrera como solista inició con el álbum No me acuerdo quien fui (1996), escrito, compuesto y producido por él mismo.

Tres años después llegó Primero en mojarme, el cual dio paso a su disco más conocido internacionalmente en esa etapa: Once noches, en el que contó con la colaboración del vasco Mikel Erentxun en el tema Novia de nadie.

Un público fiel

Meier asegura que su público le ha demostrado no solo que lo había estado esperando todo este tiempo, sino que la espera no ha sido en vano. “En la gira que hice el año pasado, la gente ha cantado conmigo las nuevas canciones e igual el antiguo repertorio. Se han encargado que no pase de moda, que se mantenga vigente durante estos 20 años que no estuve haciendo shows”, afirma.