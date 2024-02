Luego de la gran noche de premiación de los Grammy en su edición 66, hay varios puntos a resaltar. Más allá de los espectáculos, el glamour y la moda que apantalla en las alfombras rojas, hay un espíritu de igualdad que antes se peleaba. La lucha feminista ha podido ganar el terreno que buscaban en una industria machista. Este año más de 25 mujeres ganaron en las principales categorías (de las 89), un hecho histórico para el mundo de la música.

Aquí algunos de los momentos más importantes de la gala que ahora puede decir con orgullo: ¡Viva el talento femenino!

Miley Cyrus

El triunfo de Miley es también el de los cibernautas. Y es que con su éxito Flowers, la exchica Disney conquistó un sueño que se le escabullía desde que dejó de ser Hannah Montana. Cyrus, de 31 años, subió al escenario para aceptar el premio por su tema de 2023 e hizo un esfuerzo para agradecer a “todas las personas que amamos” e incluyó un dulce saludo a los espectadores que miraban desde casa.

'What Was I Made For?', la canción del año y otros reconocimientos en los Grammy Leer más

“Este premio es increíble. Pero realmente espero que no cambie nada porque mi vida ayer era hermosa. No todos en el mundo recibirán un Grammy, pero todos en este mundo son espectaculares”, dijo, antes de agregar con un ríe, “Así que por favor no crean que esto es importante, aunque es muy importante, ¿verdad chicos?”.Cyrus continuó agradeciendo a “todos los que están en este escenario en este momento, Tom, Tyler, Michael y Greg. Nuestros equipos, mi equipo, Crush, Columbia, mi mamá, mi hermana, mi amor, mis principales gays porque consiguen lo bien que me veo”.

Luego le preguntó al equipo detrás de ella: “¿Alguien más? Su esposa, su prometida, todas las personas que amamos. Muchas gracias a todos”.

“No creo que me haya olvidado de nadie. Pero puede que me haya olvidado de la ropa interior. ¡Adiós!” Bromeó al concluir su discurso, que no mencionó a su padre, Billy Ray Cyrus. Con quien tiene un alejamiento tras abandonar a su madre.

Taylor Swift

Taylor Swift accepting her historic four Album of the Year wins at the #GRAMMYs . pic.twitter.com/9dShZGArbY — Z A N A 〄 (@ZanaHajiSaid) February 5, 2024

El nombre de Taylor es sinónimo de récord. Ya no cabe duda. En la noche 66 de los Grammy la megaestrella consiguió superar a los más grandes de la historia, como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder. Ella consiguió su cuarto gramófono en la categoría álbum del año por el disco Midnight. Esto la convierte en la primera mujer en conseguir cuatro veces la misma categoría.Swift recibió su trofeo de manos de la presentadora sorpresa Celine Dion, quien ganó el premio hace 27 años e hizo una rara aparición pública mientras lucha contra el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico poco común e incurable. Su exposición en medios dejó contentos a sus fans que no han podido verla desde que anunció su enfermedad.

APENAS 22 AÑOS Y 9 VECES GANADORA DEL GRAMMY ESTA ES BILLIE EILISH

pic.twitter.com/n8ld38dcLp — ori ღ (@neverbeenhte) February 5, 2024

Billie Eilish

Junto a Barbie consigue una victoria. Eilish, de 22 años, logró con la suave balada de su hermano y colaborador Finneas O’Connell What was I made for? (producida por ellos, Mark Ronson y Andrew Wyatt) un gran triunfo.

Esta juega en una escena fundamental de la película, durante la cual el personaje principal de Margot Robbie llega a aceptar su identidad. Ella se hizo acreedora al premio a mejor canción.

Karol G gana su primer grammy a mejor álbum de música urbana Leer más

Karol G

¿Se imaginan recibir el máximo premio de la música de manos de su ídola de adolescente? Pues Karol G cumplió dos sueños en el mismo momento al recibir el gramófono por mejor álbum de música urbana latina de manos de la mismísima Christina Aguilera.

La emoción la embargó al subir al podio, recibir el saludo de la estrella del pop y además dar su discurso con su marcado acento paisa.

Karol sabe que no debe de cambiar su estilo, simplemente darse a entender.

Lo de #GabyMoreno esta noche es histórico y cada guatemalteco tiene que sentirse orgulloso.



Gran y verdadera embajadora.



Esto no fue fácil, es el producto de décadas de pasión, disciplina y trabajo intenso.



Admiración profunda. pic.twitter.com/HhAXBSY5lj — Kenneth Müller 🇬🇹 (@kennethmullerg) February 5, 2024

Gaby Moreno

Los guatemaltecos fueron a quienes les dedicó su premio la artista Gaby Moreno por el álbum XTi. Ella ganó como mejor álbum pop latino. Estuvo acompañada por David Aguilar, con quien cantó Luna de Xelajú. Moreno describió su victoria como surrealista. “Estoy teniendo una experiencia extracorporal”, dijo con una sonrisa gigantesca, sosteniendo su nuevo Grammy.

Expreso Playlist: Blanko pide 'Exxxclusivity' Leer más

Y SIGUE SIENDO BELLA Y TALENTOSA

Natalia Lafourcade GANÓ EL GRAMMY A MEJOR Álbum Latino de Rock/Alternativo

Dicho álbum tardó más de 7 años en lograrlo y lo tituló ‘De Todas Las Flores’ que publicó el 18 de octubre del 2022

Además la hizo de presentadora pic.twitter.com/eY6nx0BpXA — LAROUSSE (@RommieLarousse) February 5, 2024

Natalia Lafourcade

Celebrar es la palabra que mejor resume lo que sintió Natalia en esta ceremonia. “Me siento feliz y emocionada de seguir en este camino y dedicarle este reconocimiento a mi país”, escribió la cantautora mexicana en sus redes sociales. La mexicana se alzó con el Grammy a mejor álbum latino de rock o alternativo en un insólito empate con Juanes, quien fue galardonado por su décima producción discográfica Vida cotidiana.