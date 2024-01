Rosalía y el buen inicio de su 2024

El 2023 fue intenso para Rosalía. A mitad de año, terminó su era Motomami tras más de dos años de gira por todo el mundo. En julio, luego de un mes intenso de rumores constantes, oficializó su ruptura con Rauw Alejandro. Duraron más de cuatro años como novios y se habían comprometido casi hace uno.

La española desapareció unos meses de las redes sociales y regresó en septiembre. Se notaba mucho cambio en ella, sobre todo en lo referente a su imagen personal.

Hizo unas cuantas apariciones públicas en las que sus prendas de vestir eran totalmente distintas a lo que se tenía acostumbrado a ver. Casi siempre estos cambios externos suelen venir desde cambios internos muy fuertes.

Sobre la próxima etapa de su proyecto musical, aún no se conoce nada, pero se sabe que la artista es muy reservada en los procesos creativos, y cuando menos se lo espera, anuncia un nuevo álbum.

Ahora, Rosalía está pasando mucho tiempo en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, New York y Miami.

Uno de los factores influyentes es su nueva relación amorosa con el actor Jeremy Allen White, pero también hay posibilidades, así dicen los rumores de su salto a la pantalla grande en Hollywood.

Como es costumbre, ella no desmiente ni confirma nada. En esta edición hacemos un repaso de cómo ha vivido la cantante estas últimas semanas.

Un estilo que se transforma

Desde los últimos días de diciembre de 2023, la española ha estado paseando por las calles de New York, Madrid y Los Ángeles seguido, lo que ha provocado que sea fotografiada casi diariamente con distintos looks. La artista ha estado optando por prendas holgadas y de colores neutros, sobre todo el negro es la tonalidad que más sobresale. Esto también por la temporada de invierno que se vive en Estados Unidos y Europa. EXPRESIONES conversó con Adriana Peñaherrera, diseñadora de moda guayaquileña, quien compartió su opinión sobre el cambio de estilo que está atravesando Rosalía. “Ella es un claro ejemplo del cambio por el que una persona y sobre todo un artista se encuentra expuesto constantemente. El estilo que tiene ahora no es el mismo que cuando se hizo famosa. Al inicio se decía que era poco estilosa por sus uñas extra largas y su melena, sin embargo todo esto le ha servido para hoy ser un referente para la generación Z. Ahora, se puede considerar que su estilo es una mezcla entre lo kitsch y lo urbano. No pierde su esencia marcada por influencias japonesas y maximalistas. Pilar Ávila y Samantha Burkhart (estilista de Billie Elish y Sia), han sido claves en la construcción de esta nueva imagen”, sostiene.

¿Está cerca su debut en Hollywood?

Desde que se confirmó la relación entre Rosalía y Jeremy Allen White, los rumores sobre el posible debut de Rosalía en Hollywood han aumentado a pesar de que ya venían sonando con fuerza. Se dice que la catalana podría formar parte del nuevo proyecto audiovisual de A24, dirigido por Nicholas Ashe Bateman y el productor David Lowery. Además, este contaría con la participación de Ana de Armas. Aunque no hay muchos detalles de la producción, la exclusiva que dio el especialista en cine Daniel Richtman, apunta que Viggo Mortensen también conformaría el elenco.

El beso más esperado

A finales de noviembre, una fuente le confirmó a Us Weekly que Jeremy Allen White, de la serie The Bear, y la artista Rosalía estaban saliendo. Ambas estrellas habían terminado recientemente relaciones serias. Rosalía rompió su compromiso con Rauw Alejandro en julio, y la esposa de Allen, Addison Timlin, solicitó el divorcio en mayo. Antes de eso, White se lo relacionó con la modelo Ashley Moore, y fueron vistos besándose en agosto. Ese mismo mes, se rumoreó que él y Timlin se estaban reconciliando cuando fueron captados abrazados mientras pasaban tiempo con su hija Ezer, de cinco años. La expareja también tiene una hija de dos años llamada Dolores. Poco después se informó que siguen adelante con su proceso de divorcio y que White está obligado a someterse a pruebas de alcoholemia para mantener la custodia compartida y asistir a reuniones de alcohólicos anónimos y a terapia individual.

Este es el cronograma de la relación:

Octubre 2023

En octubre, la pareja fue vista cenando y en una proyección de Wild Things en Los Ángeles. La semana siguiente, fueron capturados en un mercado de agricultores. White llevaba un ramo de flores mientras Rosalía caminaba con una sola flor en la mano.

Noviembre 2023

El 29 de noviembre, el portal TMZ publicó unas fotos en las que los artistas aparecían tocándose los pies mientras fumaban y conversaban. Cada uno vestido con ropa informal.

Diciembre 2023

El viernes 1 de diciembre, la pareja salió otra vez a cenar en Los Ángeles. Estaban vestidos a juego. Unos días después, fueron vistos nuevamente compartiendo un cigarrillo por las calles de la misma ciudad. Comieron en el conocido restaurante Westwood. Llegaron por separado, pero finalmente salieron juntos.

Enero 2024

Fue a principios de este mes, que al fin, salieron publicadas las fotografías del primer beso público de la pareja. Rosalía le rodeaba el cuello al actor con los brazos y lo besaba mientras él se apoyaba en un carro.