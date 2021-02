Docuseries en Netflix: 7 opciones que no te puedes perder

El gigante del streaming, Netflix se ha propuesto inundar nuestro feed con producciones que apadrina bajo su sello. En la gran mayoría de los casos no son producciones propias. Más bien son exclusivas adquiridas a estudios de diferente tamaño alrededor del mundo. Esto hace que el listado de series “originales” sea folclórico, colorido y muy nutrido. Entre el amplio número de opciones para el espectador destacan, para mí, las bautizadas como series-documentales (documentary series, en inglés) o docu-series cómo han sido apodadas.

Debo admitir, quizá con algo de vergüenza, que este subgénero es relativamente nuevo para mí. De hecho, lo he venido a descubrir justamente en el catálogo de Netflix. Su propuesta difiere de la original presentada en películas documentales en el tiempo disponible para presentarnos historias más desarrolladas que las que se pudieran comprimir en escasos 90 o 120 minutos. He visto ya algunas series documentales, unas mejores que otras, y he creído conveniente hacer una lista personalísima de mis favoritas (hasta ahora).

Presento la siguiente lista de menor a mayor, no sin antes aclarar que todas me gustaron. Sin embargo, las que están en los primeros puestos son, sin lugar a duda, mis grandes favoritas.

7. Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil

Empiezo mi lista con una de las más recientes. Una interesante aproximación a un crimen sin esclarecer que ocurrió hace pocos años (2013). Elisa Lam, canadiense con ascendencia asiática, realiza un viaje de placer sola a Los Ángeles y se hospeda en un hotel de muy dudosa reputación. Días después desaparece, aparentemente sin dejar rastro alguno a excepción de un enigmático y escalofriante video de ella en un elevador, en el cuál su actitud errática y misteriosa es caldo de cultivo para miles de teorías.

Lo más interesante de este caso es cómo la huella digital que Elisa dejó a lo largo de sus redes sociales constituye una herramienta para armar su personalidad. Esto, y la infinidad de opiniones de las tribus digitales que elucubraron cientos de escenarios luego de que la misma policía revelara el famoso video del elevador a la vista pública.

6. Justicia para el pequeño Gabriel

Este es una docu-serie para mentes fuertes, definitivamente. Me costó mucho verla, digerirla, analizarla. Su historia gira alrededor de los hechos acaecidos, también, en el año 2013 en los cuales Gabriel, un niño de tan solo 8 años, muere luego de una desafortunada vida llena de maltratos por parte de su madre y su padrastro. Se narra con crudeza el calvario de Gabriel y se sigue a sus torturadores desde su aprehensión hasta su condena. Es un grito de justicia que el espectador comparte y quiere ver cumplir.

Este documental me golpeó y me llamó muchísimo a la reflexión puesto que, paralelamente al momento de verlo, mi hijo mayor Gabriel también tenía 8 años.

5. Misterios sin resolver

Aun cuando sus capítulos no llevan un hilo conductor, sino más bien son historias aisladas, Misterios sin resolver se desarrolla como una docuserie. Este intento por revivir un clásico que se mantuvo por mucho tiempo en el aire viene apadrinado por grandes directores e historias. Es cierto que se extraña mucho a Robert Stack, pero la producción y la dirección de los casos tienen una nota muy alta y disfrutable. Ya alguna vez escribí una reseña sobre Misterios sin resolver en la que opinaba como a la serie le hace falta ese misticismo y halo de misterio que en antaño presumía. Eso sí, no deja de ser una gran opción.

4. Bill Gates bajo la lupa

Una maravillosa introspección a un enigmático y brillante hombre. Esta docu-serie nos invita a conocer la historia de quien fue, por mucho tiempo, el hombre con la mayor cantidad de dinero en el mundo entero. Quizá lo seguiría siendo hasta el día de hoy, de no ser porque ha intentado deshacerse de su fortuna durante varios años ya y sin mucho éxito.

Cada episodio se centra no solo en contarnos el trayecto al éxito de Gates sino que, además, nos muestra su punto de vista y sus reflexiones sobre aquel caminar. Es una confortable experiencia embarcarse en las aguas que nos navegan por el cerebro de uno de los hombres más exitosos y sagaces que el mundo conoció.

3. Carmel — ¿Quién Mató a María Marta?

Año 2002. Una llamada de emergencia a la policía: un esposo consternado pide auxilio al encontrar a su esposa muerta en el baño de su casa. Se pudiera pensar que no es nada “extraordinario” hasta que una autopsia revela que María Marta García Belsunce, la esposa, tenía cinco disparos en la cabeza.

Uno de los casos más enigmáticos y populares de la República Argentina se deshuesa en esta apasionante docu-serie en donde todos los actores se muestran como presuntos culpables. El documental cuenta con el testimonio inédito del fiscal Diego Molina Pico que, hasta entonces, se había negado a dar declaraciones al respecto.

Una producción de lujo y un guion maravilloso que nos arma un rompecabezas en donde, hasta el día de hoy, hay una pieza faltante. Quizá la más importante: el asesino. Si no la has visto, es momento de hacerlo puesto que este documental es uno de los mejores que se pueden ver en Netflix.

2. Street Food (Asia y Latinoamérica)

Sí, también he escrito ya sobre esta docu-serie. Personalmente la catalogo como una verdadera joya. Quizá por la gran calidad de producción, o por la cinematografía que roza la perfección, o tal vez por las entrañables historias de sus protagonistas. En resumen, Street Food es una docu-serie sobre comida callejera que me deja, literalmente, con hambre en cada episodio.

Pero hay algo que hace que esta docu-serie no sea solamente “buena” sino “indispensable” y es esa conexión que logra crear entre el espectador y los cocineros a través de lo más primitivo y, a la vez, infaltable: la comida.

1. The Last Dance

Allá por los 90’s se erigió una leyenda en las canchas de básquet de Estados Unidos: Los Chicago Bulls comandados por el más grande basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan. The Last Dance es un repaso a la historia de este legendario equipo que llegó a ganar seis títulos y que catapultó a la fama a sus jugadores.

La docuserie se centra en dos líneas temporales. Una entre 1997 y 1998 que narra la última temporada que el, hasta entonces pentacampeón, equipo jugaría y, otra, que describe los inicios de sus mayores estrellas con foco en el inigualable y ultra-competitivo Jordan.

The Last Dance es un documental de muy alta manufactura que logra emocionar al espectador con cada anécdota y jugada. Aun sabiendo los resultados finales de los partidos, la dirección y el estructurado guion manejan con magistral consecución ubicarnos en esos momentos deportivos para celebrarlos nuevamente y con la misma algarabía. Es, sin lugar a duda, el mejor documental que se puede ver en la plataforma, sin importar si eres o no amante del básquet. Como un lanzamiento de tres puntos a un segundo de finalizar el partido y que termina encestándose para ganarlo, The Last Dance es pura adrenalina de principio a fin.