Descerebrados 404: Sin temor al riesgo

Descerebrados 404 nos demuestra que no todo tiempo pasado fue necesariamente mejor. En estas páginas siempre hemos destacado la importancia de no olvidar la música que se ha hecho en la ciudad. Pero también es muy cierto que no se puede vivir solo de recuerdos y que cada generación (cada banda, cada artista) añade su propia impronta a la historia musical de Guayaquil.

Lanzaron el mes pasado su EP La Trinidad y precisamente hablamos sobre este lanzamiento con ellos para conocer más detalles del proceso de grabación y su propuesta sonora.

Hay bastante variedad en La Trinidad. Punk acelerado, rock latino, elementos pos-punk, progresivos, noise.

Iván Jiménez: No nos sentimos cómodos con un solo género. Y más que eso, me gusta ‘marear’ a la gente. Haber empezado como un grupo punk, luego en el EP ¿Hasta qué punto quieres llegar?, añadir hiphop y rap, y ahora mostrar algo más stoner, más pesado, jugando con el fuzz (pedal de efecto). Desde que la banda nació, con otra alineación, nos ha gustado jugar con los géneros.

En esta sección siempre hemos alabado que Guayaquil sea tan diverso en ese sentido.

Daniel Baldeón: Puede ser por las redes sociales y el hecho de que en internet te encuentras de todo. Eso de alguna manera ayuda a no tener barreras. Yo no escuchaba rap, pero gracias a Iván y José conocí el rap hecho en la ciudad y me pareció una buena escena. Nunca tuve ese prejuicio. Se ha vuelto común que en la ciudad haya bandas que experimentan con muchos géneros, o que tocan determinado estilo, pero sin discriminar al resto.

¿Los temas del EP ya los han tocado en concierto?

Daniel: Claro. Los creamos en ensayo y cada vez que terminábamos una canción la probábamos en vivo, y la gente tenía una buena reacción. Obviamente, ya al grabarlas hubo cosas que cambiamos. No es lo mismo tocar en vivo que trabajar en el estudio de grabación.

¿Dirían que ha influido en su sonido la música que se ha hecho aquí en la ciudad? Guayaquil tiene una historia punkera y metalera de más de treinta años.

Iván: Considero que casi todas las bandas viejas se han estancado en el mismo género predecible, no se arriesgan, quizá ni siquiera han querido mejorar musicalmente. Yo trato de separarme un poco de mi herencia. Soy una esencia totalmente aparte de la de mi viejo (Iván es hijo de José Jiménez, más conocido como Chivolo, vocalista de Notoken y Ruido de Odio, creador de Chivolo Records).

Pero por el lado de su papá hay una influencia innegable.

Iván: A él le debo el gusto por el hardcore, el pogo, lo agresivo, lo directo, pero trato de estar siembre cambiando. Las nuevas generaciones, de los 27 años para adelante, hemos querido experimentar más en nuevos géneros. Entre nosotros nos influenciamos a querer experimentar más.

José Mite: Pienso que aquí la gran mayoría de músicos, y me incluyo, tienen de referentes a bandas o grupos extranjeros que de igual forma sirven de inspiración. Yo escucho mucha música de bandas mexicanas, mi forma de tocar se ha ido moldeando de lo que he escuchado y eso me da mi propia personalidad como músico.

EN EL CUARTO DEL TIEMPO

El EP La Trinidad fue grabado en el estudio El Cuarto del Tiempo, en Guayaquil, con Xavier Soto en los controles. Al respecto, Iván nos cuenta que “fue un trabajo de tres días. El primer día grabamos una sesión en vivo, que usamos como pista para después montar encima cada instrumento. Lo hicimos sin metrónomo porque hay mucho cambio de tiempo y como las canciones las tenemos bien interiorizadas, no fue imprescindible usarlo”.

