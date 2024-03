Cuando Denisse Molina vivía en Guayaquil no se perdía la procesión del Cristo del Consuelo, que se lleva a cabo los Viernes Santo. Aunque ahora vive en Tailandia no olvida el recorrido que hacía.

“Viernes Santo en Tailandia, somos muy pocos los católicos, pero no importa, creo que Dios está en todas las religiones. Cuando me vine a este país, al primero que pedí que me acompañe fue a mi Cristo del Consuelo, y aunque no puedo acompañarlo en la procesión en Guayaquil como era mi costumbre, hice el Vía Crucis para decirle: ‘Gracias, contigo todo, sin ti nada’. Cuando me dicen en mis redes sociales que reflejo alegría y paz, pues mi secreto es Él. Mi secreto es no soltarme de su mano jamás.

No hay nada más hermoso en el mundo que dormir y abrazar a los tuyos en paz, ni todo el poder, ego, ambición, dinero pueden comprarla. No hay nada más hermoso en el mundo que mirar hacia arriba, con la conciencia limpia, con gratitud, con paz y bajo su manto celestial”, expresó en sus redes sociales.

Antes de viajar a Tailandia en 2022 lo visitó en la popular parroquia al sur de la urbe.

Una rifa para ayudar a la cantante en sus radioterapias

La salud es un divino tesoro. Cuando esta se pierde es muy duro enfrentar los procesos de enfermedades, no solo en lo emocional, también en lo económico. Para ayudar a la cantante Silvana, quien padece un cáncer de tiroides, se ha organizado una rifa. Ahora está sometida a un tratamiento con radioterapias.

Entre los premios hay lentes, joya, alfombra persa, air fryer, entre otros. En total son 13 regalos. Los interesados en ayudar pueden comunicarse al número 0991584926.

