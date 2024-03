Nino Touma sobre Luis Tippán: "Se me fue mi dupla televisiva"

Nino Touma asistió a la misa en memoria de Luis Tippán, así como Marco Tapia, María del Mar Proaño, Fabrizio Célleri Julio Rangel, Natasha Wiesner, entre otros colegas y amigos.

El diseñador fue compañero televisivo de Tippán en muchas ocasiones y en diferentes espacios durante 16 años. Ninguno de los dos se medía al hacer comentarios de moda.

“Tal vez con la única persona que yo podría compartir es con María del Mar, porque ella era como una hija para él. La quería, la respetaba como persona y profesional. Lo conocí en Simplemente Mariela. Desde ahí no nos soltamos, aunque existían las rivalidades, todo era parte del show, el cariño y respeto primaron.

Su amigo, Marco Tapia. Miguel Canales // EXPRESO

No conocía a su mamá, una señora muy linda. Le dije que se me fue mi Batman, mi dupla televisiva y que sabía que está en un lugar mejor. Colegas como Marco, Natasha y María del Mar demostraron los buenos amigos que fueron con Luis. Lo organizaron todo muy bien”.

En 2021 surgió un problema entre Nino y Luis, cuando el segundo de ellos criticó la corona del certamen Miss Ecuador. No le gustaba. Nino Touma no le dio importancia a su opinión con el argumento de que su tiempo ya había pasado y no estaba en nada el diseñador. Esa prenda fue una creación de Nino y cuyo valor era de 50.000 dólares, recibió críticas en las redes sociales por no considerarla digna de una reina.

La madre del modisto, doña Rosa. Miguel Canales // EXPRESO

Doña Rosa, su madre

No hubo velorio, solo una misa en memoria de Luis Tippán, en la parroquia San Gabriel de La Dolorosa.

Los colegas del diseñador intentaron que la Eucaristía fuese en una iglesia del centro de la ciudad, pero no se logró conseguir un espacio. Seguramente por la Semana Santa y porque todo se dio de manera inesperada.

Familiares, amigos y colegas en la misa. Miguel Canales // EXPRESO

Todos los ojos estaban puestos en su madre, Doña Rosa quien, llorosa, despidió a su popular hijo. Solo ella sabe del dolor que guarda en su corazón.

Muchos de los asistentes no la conocían, porque él siempre fue muy reservado con su vida privada. Aunque todos sabían que ella era su adoración.

Las cenizas serán esparcidas en el mar. Miguel Canales // EXPRESO

Las cenizas se esparcirán en el mar

Las cenizas las conserva por el momento un buen amigo de la infancia del creativo de moda, llamado Daniel Tejada, quien reside en Estados Unidos. Él volverá en aproximadamente unos 15 días, entonces un grupo de amigos las esparcirán en el mar, como era su voluntad.

Un aplauso en su honor. Miguel Canales // EXPRESO

