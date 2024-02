Silvana: Tras su show en Nueva York, se someterá a tratamiento contra el cáncer

Como estaba previsto, Silvana ofreció su show en Nueva York, Estados Unidos, el sábado pasado. No viajó sola, la acompañaron su hijo Walter Solms, la esposa de este, Davinia y el pequeño Alejandro.

Silvana: Lamenta que su hija, Ámar, se retire del Miss Universo Ecuador Leer más

Antes de presentar su espectáculo, la artista, quien enfrenta un cáncer de tiroides, manifestó en las redes sociales: “Siento la misma adrenalina y nervios de mi primera vez en un escenario. Entonces tenía 6 años, me escapé de casa para ir a la radio Oasis de mi querido Bucay. Aparte de los nervios me siento feliz de cantarle a mis hermanos ecuatorianos y latinoamericanos en este país que les abrió las puertas. Como siempre lo daré todo”. A su regreso, cuenta su exesposo, Gustavo Pacheco, se someterá a las radioterapias para vencer el padecimiento que sufre. “Está tranquila, optimista y consciente que Dios es quien decide y no los seres humanos”.

Mauricio Ayora se mantiene ausente

Tras los violentos hechos del 9 de enero, Mauricio Ayora se ausentó de los informativos de TC. Todavía no ha regresado a la pantalla. Se dijo que se iba de vacaciones, pero eso solo fue una forma de justificar que no iba a estar. Cuando los terroristas se tomaron el canal, preguntaron con insistencia por él. Se llegó a comentar que el comunicador había sido herido. Por fortuna aquello no se dio.

(Te invitamos a leer: Caterva volvió a TC y agradeció a Dios y a las Fuerzas Armadas)

A Connie Garcés le lanzan mala onda

Todavía no aparece en pantalla Connie Garcés y en las redes sociales, así como en algunas páginas de farándula, le lanzan su odio y su mala onda. A ella se la verá en Los Hackers, a partir del 26.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!