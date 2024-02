Silvana: Lamenta que su hija, Ámar, se retire del Miss Universo Ecuador

Cuando en 2020 el músico Gustavo Pacheco estuvo en terapia intensiva por la COVID-19, a su hija Ámar le afectó mucho. Su progenitor es su adoración y entonces era la Miss World Ecuador y debía representar al país en el certamen internacional. Afortunadamente él superó la enfermedad.

Ahora luego de ingresar al Miss Universo Ecuador, ella deja este sueño a un lado para estar junto a su madre, Silvana Ibarra, quien padece de cáncer a la tiroides e iniciará un tratamiento (que comprende 33 radioterapias) a fines de febrero, tras un viaje a Nueva York, donde ofrecerá algunos shows.

Luego de que la virreina de la ciudad 2015 dio a conocer su renuncia a través de las redes sociales, su progenitora confesó a EXPRESIONES: “Siento mucha pena porque mi hija se ha retirado del concurso de belleza”.

Por su parte, su progenitor expresó también a este suplemento: “Mi hija está respondiendo de la manera en la que fue criada, con mucho amor y disciplina. Siente que tiene que acompañar a su madre para que no decaiga su ánimo y posibles momentos de depresión. Ámar me dijo: ‘Papito, me voy a retirar de la candidatura de Miss Universo Ecuador porque necesito tiempo para estar con mi mamita’. Aquello me emocionó por su gran corazón, estoy apoyándola”.

Con su padre, el músico Gustavo Pacheco. Redes sociales

No solo ellos se manifestaron, también otras concursantes de ese certamen, organizado por CNB. Por ejemplo, Gissella Flores publicó: “Mi esposo (AU-D), quien conoce a tu mamá, me ha contado la maravillosa persona que es, y con este sacrificio demuestras que eres tan noble como ella. Te deseo todas las bendiciones y para tu mami una pronta recuperación. Espero tener la oportunidad de conocerte pronto”.

Asimismo, la hija del rapero Gerardo Mejía, Nadia, quien también es aspirante, comentó: “Mucho amor para ti. Eres el ejemplo perfecto de una reina. I will be praying for you and your family for healing and recovery of your beautiful mom! Confía en el tiempo de Dios”.

La directora del concurso, Tahiz Panus, dijo: “Todo va a salir bien. Silvana es una guerrera, las quiero mucho”.

Con las siguientes palabras Ámar manifestó su decisión en su cuenta de Instagram: “Hoy me toca decirle hasta pronto a uno de mis grandes sueños, hemos tomado la decisión de dejar por ahora mi candidatura a Miss Universo Ecuador sin desistir de seguir dándolo todo, seguir trabajando por lograrlo y dejar el nombre de mi país en lo más alto en una nueva oportunidad que se presente. Elijo dedicarle mi tiempo y energía a mi madrecita, a mi familia. Mamá, eres mi fuerza para cumplir mis metas sean grandes o pequeñas. Ahora, me toca cuidarte e impulsarte a tocar esa campanita de victoria, a poner mis fuerzas para luchar contra esta batalla llamada cáncer. Te amo, mi amor de siempre”.

Luego de este emotivo mensaje, Silvana respondió: “Estaba tan contenta de verte tan feliz y dándolo todo en tu preparación, no desmayes mi amor”.

Las aspirantes a Miss Universo Ecuador eran 26, ahora son 25. Pronto se conocerá si ingresa o no otra participante en el lugar de Ámar.

