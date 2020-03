Ámar Pacheco no está preparada para ver a sus padres con otras personas

Ámar Pacheco, hija del músico Gustavo Pacheco y Silvana Ibarra y virreina de la ciudad 2015, es una de las aspirantes del Concurso Nacional de Belleza. Tiene 23 años y estudia música en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vivió una dura etapa con el divorcio de sus padres en 2019.

En estos tiempos el bullying está afectando a muchos…

Por ser hija de artistas siempre he estado expuesta. Ya no me duele, pero me indigna ver a gente afectada y a la que le pueden causar daño psicológico. No es justo ni sano para nadie que no se midan las palabras y no importe ofender, denigrar e injuriar.

¿Usted fue víctima de este?

Soy un ser humano y molestan las críticas que solo lanzan para hacer daño. Nunca lo sufrí ni en la escuela ni en el colegio; más bien es ahora que lo he vivido. Hay gente que escucha rumores y los repite. Existe gente tóxica con la intención de lastimar, pero se equivocan conmigo. Antes contestaba, ya no. Cuando ocurrió el divorcio de mis padres leía lo que decían, eso dolió mucho.

¿Cómo ha vivido ese proceso?

Ha sido una de las peores etapas de mi vida, porque soy muy cercana a ellos, al punto que comparto un par de semanas con mi mamá y otro par con mi papá.

Con sus progenitores, Gustavo y Silvana. Archivo // EXPRESO

Parece que usted es la engreída de su papá...

A mi papi le encanta tomarse fotos y por ello tal vez ven más imágenes de nosotros en las redes sociales; a mi mami eso no le llama la atención. Quizá por ello se piensa que soy más apegada a él. El amor es igual para ambos. Soy engreída de los dos, dan la vida por mí y yo la doy por ellos.

¿Qué le enseñó esta vivencia familiar?

Miss World 2019, Toni-Ann Singh, visitará Ecuador Leer más

Aprendí que cuando estás muy enojada o sientes mucho dolor o resentimiento es mejor no decir nada y esperar a que aquello se pase para pensar con cabeza fría. Si estás enojado vas a hablar desde esa emoción y es lo que generalmente hacemos los seres humanos.

¿Tiene el temperamento de Gustavo o de Silvana?

Tengo de ambos. Trato con cariño a las personas, soy amable, pero que no crean que se pueden portar mal conmigo porque ahí se quedan. Soy radical y en eso me parezco a mi papi. Es muy doloroso un divorcio, no es la separación de extraterrestres sino de seres humanos que sufren como cualquiera. Se equivocan si piensan que pueden pisotear sentimientos y emociones por emitir comentarios inapropiados. Algunas personas felicitaban a mi mamá cuando yo estaba con ella y le decían que se la veía mucho mejor sin mi papá. Eso es una imprudencia, tener poco sentido común.

¿Existe la posibilidad de que el amor llegue a la vida de sus padres con otras personas?

Concurso Nacional de Belleza: listo para el Miss World Leer más

No lo he considerado, no lo pienso. Soy muy celosa con ellos, con mis amigos, hermanos y con mi pareja si me da motivo, no a lo loco. Me moriría si veo a mis padres con otras personas. Mi mami dice que morirá sola.

Los hombres no pueden estar solos mucho tiempo...

Mi papi me muestra los mensajes cuando le escribe alguna chica, admiradora, pero no le responde. No estoy preparada para verlos con otras personas, mejor no hablemos del tema.

¿Siguen distanciados?

Ellos no se hablan; el otro día lo hicieron por algo puntual, pero fue de manera cordial. Espero que las diferencias se superen. Es muy importante para mí que me apoyen con el certamen. Ya les he dicho que ese día tienen que estar conmigo. Ojalá puedan ser amigos.

¿Por esta vivencia usted le ha cerrado las puertas al amor?

Andrea Segarra, diseñadora de traje típico de Miss Ecuador, indignada por críticas Leer más

Soy enamoradiza, mis padres me enseñaron a dar mucho amor. A mi familia se lo demuestro, a mis amigos y a mi pareja también.

¿Ahora tiene pareja?

Luis Fernando vive en Madrid porque está haciendo una maestría desde hace 7 meses. Tratamos de seguir juntos, pero la distancia es difícil. No sé qué ocurra.

Tiene 23 años y estudia música en la Universidad Católica. Gerardo Menoscal

¿Es más cantante, actriz o reina de belleza?

Soy artista en todos los sentidos, lo mío es el arte y es lo que me mueve. Canto, actúo, pinto cuadros, bailo, toco piano y guitarra... Después del concurso, iniciaré la campaña contra el bullying y quiero irme a estudiar música en Estados Unidos. Estoy aplicando para obtener una beca en una universidad de Florida.