Concurso Nacional de Belleza: listo para el Miss World

Postura, distinción, desplazamiento, seguridad y actitud sacaron a relucir las 19 candidatas del Concurso Nacional de Belleza (CNB) que brinda la banda de Miss World Ecuador, la noche del jueves 20 de febrero.

En su primer fast track, denominado Top Model, de cara a la gala final a realizarse el 23 de mayo en el Parque La Rotonda de Portoviejo, las bellas señoritas lucieron espléndidas y enamoraron a los asistentes.

El jurado que calificó esta primera y reñida prueba estuvo conformado por Miss World Ecuador 2015, María Camila Marañón; Carolina Aguirre, maquillista profesional; y Nina Solórzano, Miss Intercontinental Ecuador 2018.

Esta primera presentación otorgaba 30 puntos a la ganadora. A sus dos seguidoras 18 y 12 puntos, respectivamente. Al final de los fast track, las tres mejores puntuadas llegarán directamente a la semifinal en la noche de coronación.

Vestidas de negro brillante, las aspirantes a la corona de Miss World Ecuador deslumbraron y dieron una dura tarea al trío de expertas que las calificó.

Fueron testigos de esta noche especial la actual Miss World Ecuador 2019, María Auxiliadora Idrovo; Miss Multinacional, Samantha Orellana; y la Miss Supranational, Fernanda Yépez.

Luego de su paso por la pasarela y de ser presentadas oficialmente como candidatas al CNB, María Paula López, del Distrito Metropolitano de Quito, se hizo acreedora al primer lugar de la prueba. “Estoy super feliz, no me lo esperaba, me di cuenta que con dedicación y esfuerzo puedes lograr tus objetivos. Llevo preparándome desde los 15 años para lograr muchos sueños. Empiezan con este”. Ella tiene como meta llevarse la banda y aseguró tiene los elementos para conseguirlo. “Soy muy carismática, abierta a todas las personas, tengo un mensaje de cambiar los estereotipos que actualmente están muy marcados”, dijo.

El segundo lugar fue para la portovejense Ana Carolina Zambrano, en tanto que el tercero recayó en la de Guayas, Delary Stoffers.

Banda especial

En honor a Portoviejo, capital manabita que está por cumplir 200 años de fundación, la organización decidió elegir a la Señorita Bicentenario.

Esta dignidad, elegida a través de redes sociales en las que se registraron al menos 80.000 votos entre Facebook e Instagram, dieron como ganadora a la representante de Azuay, Lisseth Naranjo Goya.