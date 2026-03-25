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Ricky Martin
El éxito internacional del Rey del Pop Latino se consolidó aún más con su cuarto álbum, VuelveInstagram @ricky_martin

De balada a cumbia: Ricky Martin relanza 'Vuelve' con Tini y Los Ángeles Azules

En 1998 fue el lanzamiento de Vuelve, la canción fue escrita por Franco De Vita y producida por K.C. Porter y Draco Rosa

  • Cristina Carranza Solis

Lo que fue un himno de desamor ahora se convierte en un género bailable. Ricky Martin sorprende a sus seguidores al relanzar Vuelve, uno de sus icónicos temas. La nueva versión junto a Tini Stoessel y Los Ángeles Azules, transforma la canción en una cumbia vibrante que mezcla nostalgia, fiesta y una nueva generación musical.

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UNA COLABORACIÓN CON NUEVAS GENERACIONES

La canción Vuelve, lanzada originalmente en 1998, marcó una de las etapas más importantes en la carrera de Ricky Martin, consolidándose como un ícono del pop latino. La nueva versión reúne a tres potencias musicales: Ricky Martin, Tini Stoessel y Los Ángeles Azules, quienes combinan estilos y públicos en una propuesta fresca y estratégica.

Mientras Tini aporta su sello pop contemporáneo, el grupo mexicano destaca por su característico sonido tropical, logrando una fusión que conecta lo clásico con lo actual.

DE LA NOSTALGIA A LA FIESTA

Aunque la letra se mantiene fiel al original, centrada en el vacío que deja una ruptura amorosa, la energía cambia por completo. La nueva versión apuesta por una atmósfera festiva, con percusiones, metales y un ritmo que invita a bailar.

El adelanto del videoclip publicado por Los Ángeles Azules refuerza esta transformación. Luces, colores, vestuarios llamativos y una estética veraniega convierten el drama del desamor en una celebración musical.

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UNA FECHA QUE LOS FANS ESPERAN

El lanzamiento oficial está previsto para el 26 de marzo, fecha en la que los seguidores podrán escuchar completa esta reinterpretación del clásico.

El teaser, compartido en redes sociales, ya ha generado expectativa, mostrando fragmentos de una producción visual dinámica y cargada de complicidad entre los artistas.

@angelesazulesmx ¡#Vuelve un clásico de @Ricky Martin con un toque de cumbia! 🎶 ¿Listos para esta nueva versión junto a @TINI y Los Ángeles Azules? #musicanueva ♬ Vuelve - Ricky Martin & Los Ángeles Azules & TINI

UN PROYECTO MÁS GRANDE EN CAMINO

Este relanzamiento no llega solo. Forma parte de una estrategia más amplia de Ricky Martin, quien planea regrabar varios de sus éxitos junto a artistas de distintas generaciones.

El objetivo de esta apuesta es revitalizar sus éxitos y adaptarlos a los sonidos actuales, acercando su música a un público más joven sin perder la esencia que lo convirtió en estrella global.

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