David Reinoso se vuelve viral por video sobre el paro y subsidio al diésel

David Reinoso se volvió tendencia en X tras publicar un video donde sus personajes opinan sobre el paro nacional y el retiro del subsidio al diésel.

El actor y comediante ecuatoriano David Reinoso se convirtió en tendencia en la red social X (antes Twitter) tras publicar un video en el que, a través de sus icónicos personajes, se pronuncia sobre el paro nacional y la eliminación del subsidio al diésel. El contenido, difundido este 22 de septiembre, generó miles de reacciones, tanto de apoyo como de rechazo, por el enfoque humorístico y político del mensaje.

(Te invitamos a leer: El Cholito Forever y Mofle la del barrio reactivan la producción nacional)

En el video, Reinoso interpreta a varios personajes para explicar que el retiro del subsidio es una medida necesaria para el país. Además, hace un llamado a la productividad y critica el bloqueo de vías como forma de protesta, lo que desató una ola de comentarios entre usuarios, líderes sociales y medios de comunicación.

Humor y política: el estilo que divide opiniones

El mensaje de Reinoso fue compartido por su cuenta en X @DavidReinoso, y rápidamente se viralizó. En el clip, el comediante asegura que el ajuste económico no afectará la canasta básica ni el transporte público, y que “trabajar en lugar de bloquear” es la vía para salir adelante.

Mientras algunos usuarios aplaudieron su postura por promover el diálogo y rechazar la violencia, otros lo acusaron de minimizar el impacto social del retiro del subsidio. Usuarios comentaron en el video que no es momento para hacer bromas con la situación que está atravesando el país . Otros, en cambio, destacaron su capacidad para comunicar temas complejos con humor y claridad.

Si la eliminación del subsidio es para ayudar al país, yo apoyo… no más caos en las calles, por favor — que ya tenemos suficiente drama en el grupo de WhatsApp. 📱😂 Tranquilos, que sin subsidio al diésel ya no necesitamos paros… ahora el tráfico se detiene solito. 🤣🤣🧾📲 pic.twitter.com/zVz09v7eqv — David Reinoso (@DavidReinoso) September 21, 2025

RELACIONADAS Gente del medio opina sobre el video de Glas que hizo David Reinoso

David Reinoso ha sido una de las voces más reconocidas del entretenimiento ecuatoriano en las últimas décadas. Su incursión en temas políticos no es nueva, pero esta vez su mensaje coincidió con una jornada de alta tensión en el país, marcada por bloqueos, enfrentamientos y denuncias de represión.

El video también fue replicado por otros medios de comunicación, donde se manejó el discurso de que el actor busca generar conciencia sobre la importancia de la colaboración ciudadana frente a los cambios económicos. “La productividad es la mejor forma de protestar”, afirma uno de sus personajes en el clip.

RELACIONADAS David Reinoso va tras los políticos

Realidad: Paro convocado por eliminación de subsidio

Un paro nacional fue convocado por los movimientos indígenas este 22 de septiembre con marchas, cierres de vías y fuertes operativos de seguridad ante la eliminación del subsidio al diésel. En Latacunga, epicentro de la protesta, unos 600 manifestantes fueron desviados de su ruta hacia la Gobernación de Cotopaxi por cercos militares y policiales, lo que generó denuncias de “provocación” por parte de dirigentes.

Mientras tanto, el Gobierno reportó cierres focalizados en Imbabura y confirmó la detención de 15 personas por ataques contra policías y militares. Hacia la tarde, el MICC anunció que sus bases se repliegan a sus comunidades para reorganizarse y planificar la radicalización del paro, mientras las autoridades insisten en que su prioridad es mantener la movilidad, la producción y el orden público.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!