Daniel Sancho en el juicio del siglo

El día más esperado por Daniel Sancho (30) llegó. El pasado agosto, el español fue detenido en Tailandia por el presunto asesinato del colombiano Edwin Arrieta (45), con el que mantenía una relación sentimental. Desde entonces, el acusado ha estado a la espera del juicio que se inicia hoy. Está previsto que dure casi un mes, hasta el 3 de mayo, para que después se dicte sentencia.

Emilio Pinargote no llegó a un acuerdo con Ecuavisa Leer más

Es uno de los juicios más mediáticos. ¿Cuáles son las razones para aquello? Involucra a tres países: Colombia, España y Tailandia. Los padres del chef son Rodolfo Sancho, reconocido actor español, y Silvia Bronchalo. La víctima, un prestigioso cirujano plástico colombiano. El escenario de este crimen fue Tailandia, donde se aplica la pena de muerte en asesinatos premeditados, por ello la defensa alegará homicidio imprudente.

Daniel proviene de una familia de actores. Decidió probar suerte en otro ámbito y hacerse cocinero. Trabajaba en la empresa de catering La Bohéme y en las redes sociales compartía su pasión por la gastronomía, los viajes a lugares exóticos y la vida de lujo.

Tenía una novia, Laura, quien se niega a declarar y se blindó por completo. Pertenece a una buena familia, nieta de una figura muy importante del mundo del automóvil en España. Su entorno la cuida mucho para evitar que se exponga en este caso. Su romance iba viento en popa (cinco años juntos). De hecho, había el fuerte rumor de que tenían planes de un futuro juntos.

Denisse Molina: “Los tailandeses consideran que se debe marcar un precedente”

La comunicadora ecuatoriana Denisse Molina, quien vive en Tailandia desde agosto del 2022 y que ha estado pendiente de este juicio llamado el del siglo (por lo mediático) conversó con EXPRESIONES.

¿Cómo se vive este juicio en ese lado del planeta?

Mucha prensa extranjera, sobre todo periodistas españoles, han venido equipos completos (directores, productores, camarógrafos, reporteros y presentadores). Es el tema diario de los noticieros y programas de farándula de España y ahora llegará a su desenlace. El padre de Daniel Sancho es un reconocido actor que ha dado mucho de qué hablar durante estos meses.

Rodolfo Sancho apoya de manera incondicional a su hijo Leer más

Los hoteles en la isla de Koh Samui (donde ha estado detenido y donde se desarrolla el juicio) están copados. Las autoridades ya han mencionado que está prohibido el ingreso de cámaras y celulares a la corte. Las personas que ingresen deberán hacerlo de acuerdo a las estrictas normas culturales tailandesas, es decir pantalones largos (para hombres y mujeres) que cubran las piernas, que no se vean los hombros y sin zapatos. En Tailandia es tradición que no se usen en templos, escuelas o casas porque se traen las impurezas externas a las internas.

Como es de esperarse, la defensa tiene preparada una estrategia para librarlo de la pena de muerte.

El giro que le quieren dar los abogados para evitar la pena de muerte es que la policía tailandesa lo presionó para que inicialmente se declare culpable de haber asesinado al doctor con premeditación por haber comprado las herramientas, como cuchillo, sierra, etc., además que lo engañaron y que no hubo abogados ni fiscal. Sancho está acusado de tres delitos: homicidio premeditado, ocultamiento del cuerpo tras el descuartizamiento y destrucción de documentos, el pasaporte.

Supuestamente Daniel compró el cuchillo y artículos de limpieza para grabar su programa de cocina. En diciembre del 2023 ya no se declaró culpable. Están los abogados de Daniel Sancho de España, pero ellos no podrán hablar en el juicio, porque no están avalados. Solo escucharán, el único que hablará es el tailandés que representa al chef. Los expertos en salud mental que han llegado determinarán cuál era su estado antes del crimen que se dio en agosto.

¿Por qué el juicio dura casi un mes?

Hasta el 3 de mayo está previsto que dure, son más de cincuenta testigos. Han llamado a testificar a la gente que lo vio en la playa, a los que vendieron los artículos. En la fecha indicada no darán la sentencia, hay que esperar cuatro u ocho semanas. Los padres del cirujano plástico (Ana Marcela Artega y Leovaldo José Arrieta), estaba previsto que declaren en una videoconferencia porque son de edad avanzada y porque no cuentan con los recursos económicos para solventar un viaje a Tailandia. Ellos viven en Colombia, sostienen que su hijo los mantenía y que a él le quedaba 20 años más de vida laboral. Sin embargo el tribunal ha rechazado esa petición. Solicitan una indemnización de casi medio millón de dólares.

El juicio contra Daniel Sancho está a punto de empezar Leer más

¿Los tailandeses consideran que Daniel Sancho merece la pena de muerte?

Muchos de los habitantes de este país consideran que se debe marcar un precedente a nivel mundial y es que el 90 % de los homicidios bajo circunstancias similares han sido en manos de extranjeros. El país está a la expectativa.

Si es homicidio imprudente

La defensa de Daniel Sancho alegará homicidio imprudente. Si se dictamina aquello y si se considera grave, tiene una pena que va de 8 a 10 años; mientras que si se considera leve, la pena es de 6. Podría volver a España cuando cumpla un tercio de la condena. En el mejor de los casos, si le dan la condena mínima, el regreso a su tierra, se daría en dos años.

Jorge Blum: “Aplica el ‘ojo por ojo’”

El doctor Jorge Blum, máster en Derecho Penal y Criminología, indica que países que participan de los derechos humanos no consideran la pena de muerte.

“En Tailandia, donde se desarrolla el juicio, la pueden aplicar, luego de que se pruebe legalmente que Daniel Sancho es el responsable del asesinato. Viene de ‘ojo por ojo’, causarle el mismo mal que ocasionó. En Ecuador lo prohíbe la Constitución, no la tenemos, ni cadena perpetua. Máximo 34 años”.

(Te invitamos a leer: Lavinia Valbonesi está de cumpleaños: ¿cuántos cumple la primera dama?)

El caso más reciente en 2018

Desde 1935, el país en el que está preso el español Daniel Sancho ha ejecutado a 326 personas, 319 por fusilamiento, el último el 11 de diciembre de 2002. Desde entonces, siete más por inyección letal, el último el 18 de junio de 2018.

La ley tailandesa contempla, en los artículos 288 y 289 de su Código Penal, la pena capital para casos de asesinato cuando hay premeditación.

No se impone inmediatamente. Un condenado puede apelar a dos tribunales más y puede solicitar después un indulto del rey Maha Vajiralongkorn.

Rodolfo Sancho regresó a Tailandia por su hijo Leer más

La inyección letal es un método de ejecución que consiste en aplicar por vía intravenosa y de manera continua diversos fármacos combinados que producen inconsciencia, parálisis respiratoria y paro cardíaco.

Amnistía Internacional es la organización que fiscaliza a los países que tienen todavía en vigor la máxima pena.

El organismo internacional considera que China utiliza la pena de muerte más que ningún otro país, además Egipto, Irán, Irak, Arabia Saudita, Estados Unidos, Vietnam y Yemen.

Llevado a la TV

'El caso Sancho: episodio cero' se titula el primer capítulo de la serie documental que se puede ver hoy a través de HBO Max, producido por Cuarzo (Banijay Iberia). Esta cuenta con el testimonio inédito de su padre, Rodolfo Sancho (foto arriba). Son cuatro partes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!