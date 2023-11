Rodolfo Sancho apoya de manera incondicional a su hijo

El juez del caso contra el español Daniel Sancho por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, dio al acusado más tiempo para preparar la defensa y ha fijado para el 12 de diciembre una nueva vista, en la que las partes presentarán su lista de testigos y pruebas.

En una vista preliminar celebrada a puerta cerrada en el tribunal provincial de Samui (al sur de ese país), que se demoró unas tres horas, la defensa de Sancho no mostró la lista de pruebas, como estaba previsto, y el juez concedió una última ampliación para esta fase preparatoria del juicio.

Una vez más, no hubo imágenes del acusado llegando a la Corte de Koh Samui, acudió hasta allí en un furgón en el que hizo el trayecto desde la cárcel en la que se encuentra desde el pasado mes de agosto.

La sorpresa fue máxima cuando Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se encontraron cara a cara en el interior de la sala. La madre de Daniel, acompañada por una abogada española, fue la primera en acceder.

Minutos más tarde, fue el actor quien hizo lo mismo. Después de meses esquivando este momento, Rodolfo y Silvia se unieron por primera vez con el único objetivo de apoyar de manera incondicional a su hijo. Con este gesto, ambos se reafirman en el comunicado que emitió el equipo legal de Silvia y con el que dejaba muy claro que ambos lucharían por el bienestar de Daniel.

Bronchalo optó por no dar declaraciones a su llegada al juzgado. Hacía semanas que no aparecía en público, pero ayer no prorrogó más su reaparición para estar al lado de su hijo en una jornada determinante.

Daniel Sancho está acusado del asesinato premeditado y descuartizamiento del cirujano colombiano de 44 años en la isla de Phangan, al sur de Tailandia, el pasado 2 de agosto, día del supuesto crimen.

El joven, que fue detenido el 5 de ese mes tras confesar el delito ante la policía, se declaró no culpable del asesinato premeditado, un hecho que conlleva la pena de muerte en Tailandia, en la vista celebrada el 13 de noviembre en el tribunal de Samui.

Sancho dijo al juez que el deceso de Edwin Arrieta fue un accidente durante una pelea, pero aceptó su culpabilidad respecto al desmembramiento y ocultación de las partes del cuerpo de la víctima.

El Código Penal de Tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación, por eso el equipo jurídico de Daniel Sancho en España, integrado por el Bufete Jurídico Marcos García Montes y Despacho Jurídico-Criminológico Carmen Balfagón, intenta demostrar que el crimen no estaba planificado. El delito admitido por el cocinero, ocultación del cuerpo, está penado con un máximo de un año de prisión.

