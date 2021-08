El Cuy 'vive' del canje publicitario

La actriz Emma Guerrero nuevamente estuvo en el ojo del huracán luego de un reclamo que le hizo una emprendedora por no cumplir con un canje. Por ello, la influencer publicó un video en el que dio su versión sobre lo ocurrido. “Una muchacha hace tiempo me escribió para que le haga el favor de subir unas historias a cambio de productos, cuando me llegaron, eran tres funditas de snacks. Me escribió demasiado grosera, entonces ese comportamiento despertó en mí la onda de aclarar esta situación”, comentó.

Este lío vuelve a poner de manifiesto los canjes o publicidad que hacen los famosos con marcas o emprendedores para obtener un producto o un beneficio. Esto funciona así... Alguien conocido, entiéndase actor, cantante, influencer, reina de belleza, con un buen número de seguidores en sus cuentas de redes sociales, le pone precio a su vitrina y empieza a cobrar entre sus posteos productos y servicios de canje.

Así monetizan la fama en tiempos de redes sociales. Algunos logran vincularse con marcas afines a su perfil, pero también hay otros que aceptan lo que sea por ganarse un dinero, mucho más en tiempo de pandemia.

El Cuy es el rey del canje porque intercambia desde ropa, medicinas, viajes, tortas... El reportero y presentador lo considera un intercambio de favores y que a manera de trueque las marcas comerciales grandes o pequeñas y emprendedores buscan a los talentos de pantalla o influencers para promocionar sus productos.

“Tienen claro que en marketing lo más complicado es dar a conocer algo y lo mejor es a través de un rostro conocido y para eso hay que invertir”. Para él las redes sociales son un negocio y “me enoja cuando un famoso comenta que no depende del público o que ellos no pagan sus cuentas o que no le deben explicaciones. Nosotros dependemos muchas veces del público que nos sigue para poder cotizarnos mejor al momento de negociar.

Lo que veo antes del canje es que me favorezca, que tenga alguna utilidad, que me paguen bien o que satisfaga mis necesidades, por ejemplo, recién fui padrino de un bebé y mis compadres me pidieron la torta para la ocasión.

Le pregunté a Silvana Torres, que ya ha hecho canjes de dulces por las fiestas de su hijo y me pasó un número. Le ofrecí a la emprendedora promocionar sus servicios en una historia de Instagram (que desaparece en 24 horas), pero ella me pidió que suba el video en el feed (que es donde están mis post y no se borran) y accedí, pese a que el precio del pastel no cubre lo que cobro por subir contenidos así. Mis precios son otros para historias y para el feed (si es video o foto también varía), pero como sé que puedo contar con la emprendedora en otro momento y vi que está empezando, la ayudé”. Añade que cuando sus amigos le piden ayuda con algún post les ha dado la mano.

“Recientemente hubo una exposición de autos de series exitosas (Batman, Las Tortugas Ninja, etc.) y una colega que es la relacionista pública, me pidió que suba la promoción, lo hice aunque no me pagaron y tampoco fui a ver el show”.

Con respecto a Emma Guerrero sostiene que “simplemente explotó del coraje porque se sentía presionada por la emprendedora que fue intensa. Entiendo a ambas partes, mas no las justifico, les queda de experiencia”.

Considera que los canjes son un lindo acuerdo comercial, promocionan servicios y “yo les doy algún beneficio, he recibido desde ropa, medicinas, pasajes aéreos, masajes, invitaciones a eventos, cenas en restaurantes de toda clase, juguetes, etc., pero debo ser precavido porque si me siguen es porque mis redes sociales son como una pequeña vitrina para conocer parte de mi vida y podría resultar chocante verme a cada rato subiendo publicidad y la gente se me puede ir“.

Opiniones

Karen Lasso. Cortesía

La exreportera de farándula Karen Lasso admite que ha hecho canjes. “En el cumpleaños de mi hija (Luciana) lo hice, pero no solo ofrecí publicaciones en mi feed o en las historias, también organicé un concurso en el cual tenían que seguir sus cuentas para que ellos ganen seguidores y así conozcan un poco más de los emprendimientos; el premio era ir a la fiesta y resultó. Los emprendedores quedaron contentos. Lo importante es ganar ambas partes, no solo nosotros beneficiarnos”.

Según la presentadora Katiuska Peralta, el canje es una figura muy tradicional que ha existido siempre en el cual una empresa entrega a un medio de comunicación algo que este necesita, a cambio de pauta publicitaria.

“Ahora con la existencia de influencers, las campañas apuntan mucho a aquello. Considero que una marca o emprendedor debe siempre conocer su nicho, a quiénes va dirigido su producto y contratar publicidad de acuerdo a aquello. El canje debe realizarse de una manera profesional, el cliente está invirtiendo y su éxito será el tuyo”.

Katiuska Peralta. Christian Vinueza // EXPRESO

La actriz Sofía Caiche dice rotundamente: “Yo no hago canjes. A mí me contratan para activaciones y hago un combo en el cual muchas veces tengo que viajar donde esté la marca. Generalmente me contratan para animar o para activación, yo le negocio publicaciones. O simplemente presento los valores con los que me manejo y el cliente acepta o no. Ya depende de la marca. Aparte que trabajo con empresas grandes y me contactan por medio de agencias de publicidad. Y para los pequeños emprendedores tengo valores mucho más asequibles para ayudarnos mutuamente. Pero sin canje. En esta vida todo tiene que ser valorado. El influencer para ayudar a conocer el producto y el emprendedor para dar a conocer el trabajo que hacemos.

He ayudado amigos o conocidos que realmente necesitan. Gracias a Dios fue lo que me ayudó en tiempos de pandemia en el 2020. Para mí las redes sociales son un trabajo, hay que tener respeto y no comparto que se hayan prostituido y que algunas personas, no todas, quieran las cosas a vaca. Me ha pasado que voy a pagar un trabajo y el mismo emprendedor me dice: “No me pague, súbame una publicidad”. Y yo le digo que tiene que cobrar y que no regale su trabajo. Ya depende de cada emprendedor lo que necesite, pero no debe abusar el talento tampoco".