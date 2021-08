Rafael Cuesta: "Me he vuelto más humano, antes era más práctico"

La oficina en la que Rafael Cuesta (62) ejerce el cargo de gerente general de TC es amplia y sencilla. No hay lujos, solo lo estrictamente necesario y ciertos adornos como una pirámide. Tres veces ha laborado en esa empresa.

Primero como productor independiente, luego como director nacional de noticias y vicepresidente de noticias. En enero de este año volvió como comentarista de 'El Noticiero' y para asesorar al anterior director nacional del informativo (Allen Panchana). Hace más de dos meses asumió una nueva tarea respaldado por su experiencia de 40 años en comunicación.

Aunque él prefiere que sus colaboradores lo califiquen como jefe, considera que en ese rol trata de ser justo, pero lo puede desquiciar que no capten correctamente sus instrucciones “porque me jacto de hablar bien el castellano y de comunicarlas como es debido”. De su vida privada opta por no hablar. “Eso me da felicidad y tranquilidad”, dice.

¿Cuando le ofrecieron el cargo lo consultó con la almohada?

Confieso que sí porque no quería salir de mi comodidad: seguir escribiendo y ser periodista de opinión en 'El Noticiero' de las 19:00. Hace algo más de dos meses asumí el cargo y la gerencia general absorbe más tiempo del que imaginé. Confiaba que iba a poder hacer mis comentarios sin problemas, pero no ha sido así.

¿Le hace falta hacer esos comentarios?

A 'El Noticiero' no, al que le hacen falta es a mí, porque me permite ejercer el periodismo. El público se olvida rápidamente, es inmediatista. Tenía sin salir al aire aproximadamente tres semanas, el martes 3 de agosto aparecí para pedir disculpas por excesos cometidos por el manejo político que le dio el gobierno que incautó el canal en 2008 y que afectaron a personas e instituciones.

¿Por qué pidió disculpas por errores que no son de su administración?

Sé que no tenía que pedir disculpas por los errores cometidos por otros, pero TC es una empresa con 52 años de trayectoria y es necesario hacer correctivos.

Un periodista administrando un canal no es lo común…

(Risas) ¡Qué chévere! Voy a demostrar que un periodista puede ser un buen administrador, aplicando el sentido común, la experiencia y rodeándose de buenos elementos. Hemos mejorado en ventas y en nuestra eficiencia financiera y administrativa, he promovido a ciertos empleados.

Hemos renegociado y anulado contratos exorbitantes, también hemos ajustados a los que nos deben dinero. Es parte de mi gestión, en un par de casos he debido presentar reclamos judiciales. Tenemos liquidez, incluso en el banco ya está reservado el décimo tercer sueldo de los empleados de TC.

Tiene 62 años, de los cuales 40 ha dedicado a la comunicación.

A veces los comunicadores están peleados con los números.

(Risas). Ahora no aflojo la calculadora, ya no solo son las letras. Siempre fui muy bueno para los números y tal vez en operaciones más complejas requiera el asesoramiento de los expertos. Y los tengo.

Al inicio de su gestión manifestó que haría lo necesario para que el canal vuelva a ser como antes. ¿Una tarea que no es sencilla?

Primero hay que dar varios pasos: sanearlo completamente, luego hay que hacer un reglamento de venta o de subasta para que lo compre quien lo pueda comprar. No lo puede adquirir cualquiera, la Constitución prohíbe que lo haga un banquero, los expropietarios o el dueño de un gran supermercado, es decir un empresario con una compañía predominante en el mercado. La frecuencia le pertenece al Estado.

Nuevos programas lo que implica nuevos colaboradores...

Hemos atendido 59 propuestas televisivas de 17 productores independientes. Se han aceptado siete programas. Ya están al aire cinco: 'Alerta roja', 'Punto final' y 'Verdades urbanas', con José Delgado; además, 'El show de Tiko Tiko' y 'Descubriendo Ecuador', con José Toledo. Otros que saldrán son las cápsulas 'Hoy en el deporte' con Pocho Harb y el proyecto infantil 'Mega Pekes'.

No estamos comprando, son coproducciones. Ambos ponemos clientes y repartimos ganancias, dependiendo del horario en el cual se emitan. Existe mucha gente que necesita trabajar, no le puedo dar empleo a todo el mundo. Las coproducciones son buenas opciones, así funciona la TV.

El payaso Tiko Tiko.

No son los únicos cambios…

Se amplió la franja de la mañana. Antes eran 'El Noticiero', una telenovela, 'De casa en casa', ahora se incluyó a 'Entre ellas' que está a cargo de noticias. Además hemos optimizado el horario de la noche. Desde el 15 de julio, 'El Noticiero' se transmite desde las 19:00 hasta las 20:30 y eso ha golpeado a la competencia de las 20:00, la hemos reducido a la mínima expresión.

Usted quiso llevar lo digital a lo televisivo con 'La Posta', pero fue una estrategia que no funcionó...

Me quedé picado porque quería una fusión de lo digital con lo televisivo, consideré que iba a mezclar audiencias. Nos equivocamos, pero también hubo exageración en las reparaciones. Pedimos las disculpas del caso, creo que hasta ahí debió llegar. Ahora en la Fiscalía hay una investigación penal abierta en contra de 'La Posta' y en contra mía. Puedo ir preso por un programa.

¿Qué tiempo le dedica al canal?

Llego cerca de las nueve de la mañana y me quedo aproximadamente hasta las ocho de la noche.

¿Qué tan buen jefe es?

No me corresponde a mí decirlo, no es lo indicado. No soy tirano, creo que soy muy justo, aunque sé que tengo errores. Nunca trato de doblegar a un subalterno.

¿Cómo lidia con el estrés?

Ya no me estreso tanto. Me tomo todo con más calma. Aquello lo aprendí después de que me dio el infarto y seis paros cardíacos en 2017. El diablo no me quiso llevar. Cuando me di cuenta de que me iba a dar, comencé a golpearme el pecho y a toser, un mecanismo para que el corazón siga funcionando.

¿Está en proceso de bajar de peso?

Estoy poniendo en práctica el ayuno intermitente. He perdido 12 libras, pero poco a poco. Ya llevo 20 semanas. No como durante 18 horas y en un período de 6, lo hago.

¿Hay Rafael Cuesta para rato?

Ni yo sé. Durante cinco años estuve en la península de Santa Elena. Allá está mi radio Playera, la cual la dirige Ottón Gellibert, quien proviene de una familia de periodistas, y el informativo está a cargo de Xavier Manrique. No tengo un tiempo definido, obviamente quisiera concretar las bases que estoy poniendo en TC. Si no lo hago yo, dejaré las bases sentadas.

Creo que 2022 será un año espectacular porque la economía y la publicidad se están reactivando. Nos cogerá con un canal saneado, sin deudas o con pocas, con una empresa que ha cobrado lo que le deben, con menos gastos, más ventas y eficiente.

Las represalias están a la orden del día...

Siempre se trabaja con miedo en este oficio, pero hay que sobreponerse. No permito que me invada, pero me he vuelto más emotivo.

¿El paso de los años?

Tal vez. Cuando veo que se muere mucha gente que no debería, me impacta más que antes. El fallecimiento de César Monge fue algo muy duro, era un gran amigo. Antes veía estos hechos, me dolían y pasaba la página. Ahora me cuesta procesar aquello y a veces me arrancan una lágrima. Me he vuelto más humano, antes era más práctico.

Su hermano, Paco Cuesta, hasta el año pasado era el ‘duro’ de la producción de Ecuavisa.

Mi hermano está trabajando en proyectos de películas y, aunque ya no es parte de Ecuavisa y se jubiló, tiene algunos planes con ellos. Yo también me jubilé del Seguro Social, soy productivo.

En una entrevista anterior usted dijo que prácticamente estaba retirado.

Yo tengo esos arranques. Pensé que había cerrado un ciclo, pero se vuelve a abrir. Me agrada ver surgir a las nuevas generaciones. Estoy contento con el surgimiento de Carola Artieda como directora de informativos. Tuve que hacerle entender que hacia allá debía encaminar su carrera.

La Bombón firmó contrato con TC.

¿La Bombón ya es parte de TC?

Conversamos, se llegó a un acuerdo, firmó contrato el martes 3 de agosto y se afinan detalles, como horarios y participación en los programas que están a cargo del departamento de noticias. Estará en la mañana y al mediodía. Es la pieza del rompecabezas que faltaba. Esperamos que salga al aire a mediados de agosto.

Existen comentarios que entre ella y Gustavo Navarro no hay buenas relaciones.

No es así. La primera vez que conversamos, Mayra creyó que yo la quería para que trabaje con Gustavo. Cada quien tiene su carácter, pero se llevan bien.

Ella y Caterva tienen estilos similares.

Así es, pero cada quien en lo suyo. Hemos formado un equipazo. No solo en noticias, también en los otros espacios. Todos goleadores y para todos los gustos. El 2022 seremos líderes absolutos de la TV nacional.

Ana Buljubasich.

A Polo Baquerizo ya no se lo ve, pero sigue siendo parte de TC...

Polo nos presentó un proyecto de un programa semanal, ojalá fuera diario. Me parece interesante, es un gran talento, no queremos perderlo y aprovecharemos su imagen. Aparte hará una coproducción, traerá el pan bajo el brazo. Polo no desea jubilarse, lo desespera no ser útil. Aparece en campañas puntuales, se prepara una estrategia para su retorno.

Una jubilación que se ha comentado es la de Ana Buljubasich.

No hay nada oficial, no quiero que se jubile, que se quede eternamente en el canal. La estimo mucho.